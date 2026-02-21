전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.21 (토)
KYD 디데이
경제 경제일반

속보

더보기

해외 우수 한식당 심사단 출장비 4년간 4억…예산 내역은 '불투명' '논란'

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

해외 우수 한식당 지정 심사단, 4년간 출장비만 4억
외부 전문가 출장비는 '사업비'로 묶여…투명성 지적
심사단 명단도 공개 안 하는 농식품부

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 정부가 해외 우수 한식당 지정을 위해 최근 4년간 현장 심사 출장비로 약 4억원을 집행한 것으로 확인됐다. 민간 전문가 중심의 심사단에 지급된 사업비 내역은 세부적으로 공개되지 않아 예산 집행의 적정성과 투명성 논란이 예상된다.

21일 <뉴스핌>이 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 윤준병 더불어민주당 의원실로부터 제공받은 자료에 따르면, 농식품부는 해외 우수 한식당 현장 심사를 위해 ▲2022년 9100만원 ▲2023년 1억2300만원 ▲2024년 1억300만원 ▲2025년 9200만원 등 총 4억원가량의 출장비를 집행했다.

해당 사업은 농식품부와 한식진흥원이 공동 추진한다. 심사단은 4~5인 규모로 구성돼 미국 뉴욕과 프랑스 파리, 일본 도쿄 등 주요 미식 도시를 방문해 현장 평가를 진행한다. 해외 우수 한식당으로 지정된 레스토랑 중에는 미슐랭에 이름을 올린 업소도 포함돼 있다.

그러나 농식품부는 심사 투명성 확보를 이유로 심사단 명단을 공개하지 않고 있다. 한식진흥원 관계자는 심사단 선정 기준에 대해 "매년 감사실이 무작위 추첨을 통해 심사위원을 선정한다"고 밝혔다. 공인된 규정 없이 내부 규정으로만 심사단 선정이 이뤄지고 있다는 뜻이다.

더 큰 문제는 예산 집행 구조다. 심사단 출장 비용은 항공, 숙박, 일비·식비 외 '사업비'로 나뉜다. 사업비 내 세부 항목을 보면 구조적 모호성도 확인된다. 심사단에게 지급된 심사수당은 1인당 수백만원 수준이다. 여기에 '심사운영비' 항목 안에도 별도의 심사 관련 비용이 포함돼 있다. 심사수당과 심사운영비 내 심사비가 어떻게 구분되는지 명확하지 않다. 

한식진흥원 관계자는 "심사비에는 심사를 위한 식비, 심사 이후 회의비까지 포함되어 있다"고 설명했지만, 이미 출장 비용 내 식비와 일비가 포함돼 중복 지급의 논란이 있다.

구체적으로 2022년 뉴욕·파리 출장의 경우, 심사단 5명의 항공·숙박·일비·식비로 4226만원이 집행됐다. 여기에 심사수당과 회의비 등 명목의 사업비 3232만원이 추가됐다. 한 차례 출장에만 총 7458만원이 쓰였다. 단순 여비 외에 심사 명목 비용이 중첩돼 책정된 구조라는 지적이 나온다.

더욱 의문이 제기되는 부분은 지난해 출장비 집행 방식이다. 자료에 따르면 동일 지역·유사 일정으로 보이는 출장이 여러 건으로 나뉘어 집행된 정황이 확인됐다.

그동안 심사단 출장은 1회 출장 시 위생심사와 품질심사를 각각 진행했는데, 지난해부터는 위생심사와 품질심사를 나눠 운영했다. 이렇게 되면, 심사위원 1명이 파리 지역 내 한식당 심사를 위해 2번 방문해야 한다.

한 차례 출장으로 묶일 수 있는 일정이 분할 집행되면서 건별 사업비가 각각 책정됐다. 이로 인해 전체 출장 규모와 항목별 집행 내역 파악이 더욱 어려워졌다는 분석이 나온다.

예산 집행 과정에서 출장 건을 분리해 집행할 경우, 회차별로 심사수당과 운영비가 중복 책정될 가능성도 배제하기 어렵다. 이에 농식품부 관계자는 "해외 우수 한식당 현장 심사 효율화 및 평가의 객관성·공정성 확보를 위해 평가 체계를 개선했다"며 "작년부터 현장 심사 이원화(위생심사, 품질심사)를 추진했다"고 해명했다.

국회에서는 공공 예산이 투입되는 사업일수록 출장 필요성과 비용 적정성에 대한 엄격한 기준이 필요하다고 지적했다. 특히 민간 전문가가 참여하는 심사 사업의 경우, 출장비와 심사수당을 명확히 구분하지 않으면 예산 집행의 정당성을 확보하기 어렵다는 것이다.

윤준병 의원은 "공공 예산이 투입되는 사업일수록 해외 출장의 필요성과 비용 책정의 적정성에 대한 엄격한 기준이 마련돼야 하며 심사 결과 또한 투명하게 공개돼야 한다"고 지적했다.

그러면서 "특히 민간 전문가가 심사단으로 참여하는 사업의 특성상 출장비와 심사수당 등의 예산 항목을 명확하게 구분해 집행하지 않으면 예산 사용의 정당성을 확보하기 어려운 만큼 이에 대한 제도 개선에 나서야 한다"고 강조했다.

plum@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
"기내서 보조배터리 충전 전면 금지" [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 항공사들이 항공기 객실 내 보조배터리 사용을 전면 금지했다. 최근 기내에서 보조배터리 발화와 연기 발생 사고가 잇따르자 안전 조치를 대폭 강화한 것이다. 20일 항공업계에 따르면 티웨이항공은 오는 23일부터 비행 중 보조배터리로 휴대전화를 충전하거나 보조배터리 자체를 충전하는 행위를 금지한다. 서울 김포국제공항 국내선 출발층 에어부산 수속카운터 전광판에 보조 배터리 기내 선반 탑재 금지 안내문이 표시돼 있다. [사진=뉴스핌DB] 전자기기 충전이 필요할 경우 좌석 전원 포트를 이용하도록 안내했으며, 포트가 없는 기종은 탑승 전 충분히 충전할 것을 권고했다. 보조배터리 반입은 허용되지만 단자에 절연 테이프를 부착하거나 개별 파우치에 보관하는 등 합선 방지 조치를 해야 한다. 이로써 국내 여객 항공사 11곳 모두가 기내 보조배터리 사용을 제한하게 됐다. 대한항공과 아시아나항공, 진에어 등 대형사와 저비용항공사(LCC)들도 이미 금지 조치를 시행 중이다. 국내뿐 아니라 해외에서도 유사 사고가 이어지면서 글로벌 항공업계 전반으로 규제 강화 움직임이 확산되는 추세다. 항공업계는 운항 중 화재가 발생할 경우 대형 사고로 이어질 수 있는 만큼 선제적 대응이 불가피하다는 입장이다. 다만 일부 항공기에는 충전 설비가 충분하지 않아 승객 불편은 당분간 이어질 전망이다. syu@newspim.com 2026-02-20 15:23
사진
"하메네이 제거 후가 더 문제" [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 대통령이 이란에 대해 "열흘 안에 결정하겠다"고 시한을 제시하고, 초기 단계의 제한적 선제공격을 검토하고 있다는 보도가 나온 가운데, 이란 정권이 실제로 붕괴할 경우 이를 대체할 뚜렷한 세력이 없다는 분석이 제기됐다. 19일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 대통령이 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도부를 겨냥한 군사 옵션을 선택할 경우 가장 큰 변수는 '그 이후'라고 지적했다. 최고지도자를 제거하더라도 누가 권력을 승계할지, 어떤 체제가 들어설지 불확실하다는 것이다. 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이. [사진=로이터 뉴스핌] 전 이란 고위 관리 출신으로 현재 미국에서 활동하는 반체제 인사 모흐센 사제가라는 "하메네이와 최고 지휘관들을 제거한다면 문제는 그 다음"이라며 "이란이 실패 국가로 전락할 위험도 배제할 수 없다"고 말했다. 마코 루비오 미 국무장관 역시 최근 의회에서 복잡한 권력 이행 과정에서 미국이 협력할 상대를 찾아야 할 것이라고 언급한 바 있다. WSJ는 1979년 이란 혁명 당시와 현재를 대비했다. 당시에는 아야톨라 루홀라 호메이니라는 구심점 아래 국내외 세력이 결집했지만, 지금은 그에 상응하는 상징적 지도자가 부재하다는 것이다. 이란 내부에서는 지난 10여 년간 선거 부정 의혹, 여성 인권 문제, 경제 위기 등을 계기로 반정부 시위가 반복돼왔다. 최근에도 "하메네이에 죽음을"이라는 구호가 등장하는 등 반발 움직임이 이어지고 있다. 그러나 이들 시위는 명확한 지도부나 조직 체계를 갖추지 못한 채 산발적으로 전개되고 있다는 평가다. 해외 반체제 세력 역시 단일한 대안을 제시하지 못하고 있다. 노벨평화상 수상자인 시린 에바디는 하메네이 제거를 위한 표적 공격에 찬성 입장을 밝혔지만, 이란 내 정치 활동가들 사이에서는 군사 개입에 반대하는 목소리도 적지 않다. 가장 주목받는 해외 인사는 팔레비 왕정의 마지막 왕세자인 레자 팔레비다. 그는 세속 민주주의로의 전환을 주장하며 지도자로 나설 뜻을 밝혔지만, 부친 통치 시절의 정치적 탄압과 사회적 불평등을 기억하는 이란인들 사이에서는 여전히 논란의 대상이다. 특히 쿠르드족과 아제르바이잔족 등 소수 민족 사회에서는 중앙집권적 통치에 대한 불신이 남아 있다. 좌파 성향의 이슬람계 반정부 단체 무자헤딘-에-할크(MEK)도 조직력을 갖추고 있지만, 해외 기반이 강하고 과거 이라크와 협력한 전력 등으로 국내 지지는 제한적이다. 일부 중동 및 유럽 당국자들은 하메네이 제거가 곧 체제 붕괴로 이어지지 않을 가능성도 제기한다. 보수 성향 인사들이 권력을 승계하거나, 오히려 더 강경한 체제로 재편될 수 있다는 것이다. 이란 의회 의장 모하마드 바게르 갈리바프 등 강경 인물이 전면에 나설 경우 노선이 한층 강화될 수 있다는 관측도 나온다. 반면 1980년대 소련의 페레스트로이카와 유사한 점진적 개혁 가능성을 완전히 배제할 수 없다는 시각도 있다. 이슬람공화국 창시자의 손자인 세예드 알리 호메이니가 온건 성향 종교인들과 가까운 인물로 거론된다. 트럼프 대통령이 제한적 타격을 시작으로 압박 수위를 높이는 방안을 검토하는 상황에서, 정권 교체 시나리오가 현실화될 경우 이란은 권력 공백과 내부 분열에 직면하거나, 반대로 더 강경한 체제로 재편될 가능성도 있다는 진단이다. wonjc6@newspim.com     2026-02-20 15:50

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동