진주시, 현대미술관 유치 박차…200명 참석 세미나 성황

AI 핵심 요약beta
- 진주시는 6일 국립현대미술관 진주관 유치 세미나를 개최했다
- 전문가들은 진주의 미술사적 위상과 진주관 건립 필요성을 제시했다
- 진주시는 대상지 선정과 후속 예산 확보를 위해 유치 활동을 이어간다
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후속 예산 확보가 건립 추진 관건
[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시가 국립현대미술관 진주관 유치에 박차를 가하고 있다.
진주시는 6일 본성동 진주남강하모유스호스텔에서 미술평론가와 전시기획자, 지역 문화예술인, 시민 등 200여 명이 참석한 가운데 '국립현대미술관 진주관 유치와 진주 현대미술의 미래 지평'을 주제로 세미나를 개최했다고 밝혔다.
세미나는 진주시가 주최하고 한국미술평론가협회가 주관했다. 최형순 전 충남도립미술관 추진단장이 사회를 맡았으며 윤진섭 전 국제미술평론가협회 부회장이 좌장으로 참여했다.
주제 발표에는 고충환 미술평론가, 안진국 홍익대 교수, 김수진 성균관대 교수, 이경모 아트월드 편집인이 나섰다. 이들은 진주의 지역적 특성과 한국 현대미술사에서의 위상, 국립현대미술관 진주관 건립 필요성, 차별화 전략, 지역경제와의 연계 방안을 각각 제시했다.
문화체육관광부 관계자는 지역 거점 미술관 건립 타당성 연구와 중장기 계획 수립을 위한 용역 진행 상황을 설명했다. 이어 참석자들과 진주관 건립 방향을 놓고 토론과 질의응답을 진행했다.
시는 기존 국립진주박물관 부지와 건물을 활용할 수 있어 사업 추진 여건을 갖췄다는 입장이다. 시는 2021년 국립현대미술관 진주관 유치를 선언한 뒤 관련 절차를 밟아왔다. 2022년 자체 예산으로 유치 타당성 조사와 기본계획 수립을 마쳤고, 2024년에는 국비 2억 원을 확보해 타당성 검토 용역을 완료했다.
2026년도 정부 예산에는 진주관 기본설계비 3억 원이 반영됐다. 다만 기본설계비 반영만으로 건립이 확정된 것은 아니며 향후 문체부의 지역 거점 미술관 대상지 선정과 후속 예산 확보가 사업 추진의 관건이다.
시는 문체부가 추진하는 지역 거점 미술관 사업 대상지 선정을 목표로 유치 활동을 이어갈 계획이다.
news2349@newspim.com