정청래 "진짜 피해자는 당원과 지지자…밀실서 풀 문제 아냐"...김민석 만남 '거부'

AI 핵심 요약beta
- 정청래 전 대표가 6일 김민석 대표와의 개별 만남에 부정적 입장을 밝혔다
- 정 전 대표는 신천지 입당 의혹의 진짜 피해자가 당원과 지지자라고 주장했다
- 김 대표는 재차 사과했고, 당내에서는 조사 결과 공개와 책임론이 제기됐다
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친청계 최민희, 공개 최고위서 "김민석, 정청래 만나야" 촉구
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 정청래 전 더불어민주당 대표가 6일 김민석 대표의 신천지 집단 입당 의혹 관련 사과를 두고 "진짜 피해자는 투표권자인 당원과 지지자"라며 김 대표와의 개별 만남에 대해 부정적인 입장을 밝혔다.
정 전 대표는 6일 자신의 페이스북에 "어이쿠, 둘이 술마시다 일어난 폭행사건이 아니잖아요"라며 이같이 적었다.
정 전 대표는 "진짜 피해자는 투표권자인 당원과 지지자"라며 "국회의원 몇몇이 밀실에서 짬짜미로 풀 문제가 아니다. 당원의 마음이 중요하다"고 말했다.
앞서 김 대표는 이날 오전 당 최고위원회의에서 신천지 집단 입당 의혹과 관련해 "상처 입으신 모든 분들과 당을 사랑하는 당원 여러분께 죄송하다는 말씀을 다시 드린다"며 재차 사과했다.
이에 친청(친정청래)계로 분류되는 최민희 수석최고위원은 김 대표와 정 전 대표가 만나 당원들에게 사안을 설명하고 함께 사과해야 한다고 제안했다.
이성윤 최고위원도 당내 조사 결과를 전면 공개하고 피해를 입은 당원들에게 직접 사과하는 한편, 김 대표가 그에 상응하는 책임을 져야 한다고 주장했다.
allpass@newspim.com