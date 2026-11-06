이세영, '재혼 황후'서 순수악 라스타 완성…극과 극 얼굴로 몰입도↑

AI 핵심 요약beta
- 이세영은 3일 공개된 ‘재혼 황후’에서 라스타 역을 맡았다
- 이세영은 순수함과 악랄함을 오가는 연기로 호평받았다
- ‘재혼 황후’는 디즈니+ 국내외 순위에서 높은 성적을 기록했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 이세영이 '재혼 황후'에서 순수함과 악랄함을 오가는 입체적인 연기로 새로운 얼굴을 선보였다.
이세영은 지난 3일 첫 공개된 디즈니+의 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에서 '라스타' 역을 맡아 미워할 수 없는 매력으로 시청자들의 마음을 사로잡았다.
공개된 회차에서 라스타(이세영)는 동대제국의 황제 소비에슈(주지훈)의 눈에 들어 황궁에 입성했다. 도망 노예에서 황제의 정부가 된 라스타가 그동안 누리지 못했던 일상을 만끽하는 행복한 얼굴은 보는 이들마저 흐뭇하게 했다. 하지만 이내 황후 나비에(신민아) 앞에서 뻔뻔한 발언과 얄미운 행동을 서슴지 않고, 자신이 서왕국의 왕자 하인리(이종석)와 비밀 편지를 주고받는 친구 사이라고 거짓말을 하는 등 악랄한 면모를 드러내 모두의 분노를 자아냈다.
특히 라스타가 소비에슈에게는 한없이 여린 모습을, 나비에에게는 순수함을 앞세워 악의를 드러내는 장면에서 이세영의 열연이 빛을 발했다. 이세영은 자유자재로 오가는 다채로운 표정 연기로 라스타의 널뛰는 감정선을 보여주며 극에 더욱 몰입하게 했다.
여기에 이세영은 웹툰을 찢고 나온 듯 캐릭터와 놀라운 싱크로율의 비주얼을 자랑하는 것은 물론 인물이 처한 상황에 따라 표현 방식을 달리해 '순수악'의 결정체인 라스타의 서사를 촘촘히 쌓아 올리며 입체적인 인물을 완성했다.
이렇듯 '재혼 황후'에서 이제껏 보지 못한 새로운 얼굴을 선보이며 호평을 받고 있는 이세영이 또 어떤 활약을 펼칠지 기대가 된다.
한편 공개와 동시에 디즈니+ 앱 내 '오늘 한국의 톱10' 부문 1위는 물론 글로벌 OTT 순위 집계 사이트 플릭스패트롤에서 디즈니+ TV쇼 부문 12개국 1위, 종합 7위를 기록하며 폭발적인 반응을 불러일으키고 있는 '재혼 황후'는 매주 수요일 디즈니+에서 2편씩 총 10개의 에피소드로 만나볼 수 있다.
moonddo00@newspim.com