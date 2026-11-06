하나금융, 창사 이래 첫 개인주주 간담회…주주환원 정책 설명

AI 핵심 요약beta
- 하나금융그룹은 5일 창사 첫 개인주주 초청 간담회를 개최했다
- 개인주주 30여 명에게 기업가치 제고와 주주환원 정책을 설명했다
- 올해 자사주 9490억원 매입·소각과 배당 10% 이상 확대를 추진한다
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 하나금융그룹이 지난 5일 서울 삼성동 Place1에서 창사 이래 첫 개인주주 초청 간담회를 열었다고 6일 밝혔다.
행사에는 하나금융지주 주식을 장기 보유해 온 개인주주 30여 명이 참석한 가운데, 박종무 재무부문 부사장과 박근훈 IR본부 상무가 기업 설명회 발표와 질의응답을 진행했다.
이번 간담회는 그동안 해외 및 기관투자자 중심으로 이뤄지던 IR 행사를 개인주주로 확대한 조치다. 하나금융은 이를 통해 그룹의 기업가치 제고 계획과 주주환원 정책을 공유하고 주주 소통을 강화할 방침이다.
기업 설명회에서는 하나금융의 주주가치 제고 방향이 제시됐다. ROE 목표 12% 달성을 비롯해 주주환원 프레임워크 기반의 환원 확대, 올해 9490억원 규모의 자사주 매입·소각, 전년 대비 10% 이상 증가한 배당금 지급 계획 등을 공유했다.
아울러 내년 초 지급 예정인 기말배당부터 적용되는 비과세 혜택을 안내하고, 매년 배당 지급액을 10% 이상 늘리는 것을 목표로 주주환원 정책을 지속 추진하겠다는 방침을 설명했다.
하나금융그룹 관계자는 "오랫동안 그룹과 함께해 온 개인주주들에게 감사를 전하고자 자리를 마련했다"며 "향후 개인주주 간담회를 정례화해 시장과의 소통을 강화하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com