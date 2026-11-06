빗썸, '2026 국회 입법박람회' 참가…보이스피싱 예방 입법 아이디어 제시

AI 핵심 요약beta
- 빗썸이 6일 국회 입법박람회서 예방입법을 제안했다
- 국가·지자체의 디지털자산 보이스피싱 예방교육 책무를 촉구했다
- 퀴즈·영상으로 피해 사례와 사후 대응법을 시민에게 알렸다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 빗썸이 '2026 국회 입법박람회'에 참가해 디지털자산 보이스피싱 예방 관련 입법 아이디어를 제시했다고 6일 밝혔다.
국회가 주최하는 국회 입법박람회는 입법 과정에 국민과 기업의 의견을 반영하고자 마련된 행사로, 5일부터 이틀간 서울 여의도 국회의사당 중앙잔디광장에서 개최됐다.
빗썸은 이번 박람회에서 국가 및 지방자치단체의 보이스피싱 예방 교육 책무 조항 신설을 제안했다. 지난 10월 개정된 '전기통신금융사기 피해 방지 및 피해자산 환급에 관한 특별법'에 따라 가상자산과 거래소가 피해 구제 대상에 포함됐으나, 예방 교육과 관련한 법적 책무는 명시되지 않았다는 점을 반영한 결과다.
빗썸은 예방 교육 의무화를 통해 실질적인 피해 예방 효과를 높일 수 있을 것으로 보고 관련 법적 근거 마련을 제시했다.
현장에서는 '디지털자산 보이스피싱 대응법'을 주제로 부스를 가동했다. 퀴즈 형식을 활용한 관람객 참여형 예방 교육과 실제 피해 사례 및 사후 대응 방안이 담긴 영상 상영, 참여형 이벤트 등을 진행했다.
빗썸 관계자는 "이번 박람회는 이용자 보호를 위한 입법 아이디어를 공유하고 시민들과 소통하는 자리였다"며 "가상자산 대상 피해구제 안전망이 확대된 만큼 철저한 예방 시스템을 구축하고 투자 환경을 조성하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com