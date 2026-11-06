SK인텔릭스, 시니어케어 4자 업무협약···AI 웰니스 로봇 '나무엑스' 활용 강화

AI 핵심 요약beta
- SK인텔릭스는 6일 3개사와 시니어케어 협약을 체결했다
- 4개사는 AI 기반 시니어케어 솔루션을 공동 개발·실증한다
- SK인텔릭스는 나무엑스 공급과 서비스 고도화를 주도한다
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = SK인텔릭스는 대상웰라이프, 한강시스템, 렉스소프트와 인공지능(AI) 웰니스 로봇 '나무엑스(NAMUHX)' 기반 시니어케어 솔루션 공동 개발 및 실증사업 추진을 위한 4자 시니어케어 사업 협력 업무협약(MOU)을 체결했다고 6일 밝혔다.
이번 협약은 초고령사회 진입에 따른 돌봄 인력 부족과 요양 현장의 업무 부담을 줄이고 나아가현장에서의 돌봄 서비스를 고도화하기 위해 마련됐다.
4개사는 각사가 보유한 기술과 사업 네트워크를 활용해 요양기관에 적용 가능한 AI 기반 시니어케어 솔루션을 공동 개발·실증하고, 향후 공동 판매 등 사업화 가능성을 검토하여 추진할 계획이다.
SK인텔릭스는 이번 협약에서 실증사업의 전체 방향을 조율하고, 나무엑스 공급과 서비스 기획에 참여하는 등 사업 전반을 주도한다. 특히 대상웰라이프와 한강시스템이 보유한 요양기관 네트워크를 활용해 나무엑스의 공급 기반을 확대하고, 현장 실증(PoC) 결과와 고객 의견(VOC)을 반영해 시니어케어 특화 기능을 고도화할 방침이다.
김형진 SK인텔릭스 나무엑스사업본부장은 "이번 협약은 나무엑스의 시니어케어 활용 영역을 확대하고, 실제 요양 현장에서 필요한 서비스를 검증하는 계기가 될 것"이라며 "각사의 전문성과 사업 네트워크를 바탕으로 시니어케어 솔루션을 고도화하고, 관련 시장에서 사업 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.
tack@newspim.com