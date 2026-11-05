멕시칸 타코 브랜드 갓잇, 신메뉴 '불닭 파스타&퀘사디아 세트' 출시

AI 핵심 요약beta
- 갓잇은 5일 불닭 파스타·퀘사디아 세트를 출시했다
- 신제품은 불닭 소스와 로제 파스타·치킨 퀘사디아로 구성됐다
- 갓잇은 전국 오프라인 매장 57호점 출점을 돌파했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 멕시칸 타코 전문 브랜드 '갓잇(GOD EAT)'이 매운맛 소스인 불닭 원료를 자체 메뉴 라인업에 배합한 신제품 '불닭 파스타&퀘사디아 세트'를 정식 출시하고 오프라인 매장 판매에 돌입했다.
해당 신제품은 기존 멕시칸 요리 기반의 식재료에 불닭 소스의 특유의 매운맛을 결합하여 취식할 수 있도록 묶어낸 세트 메뉴다. 전체 세트 구성은 2종의 메인 요리인 로제 파스타 및 치킨 퀘사디아를 주축으로, 부가적인 디핑 소스와 사이드 디쉬, 멕시칸 요리의 기본 향신료로 꼽히는 고수와 살사 소스 등이 곁들임 찬으로 함께 편제되었다.
개별 메인 요리의 조리 제원 및 원재료 배합 구성을 살펴보면, 먼저 '불닭 로제 파스타'는 점도가 높은 로제 소스를 베이스로 불닭 소스를 혼합하고 치즈와 불닭 랜치 드레싱을 추가로 투입하여 제조된다. 파스타와 함께 메인으로 제공되는 '불닭 치킨 퀘사디아'는 원재료인 밀가루 또띠아를 가열하여 구워낸 피(외피) 내부에 불닭 소스로 양념된 치킨 원육과 치즈를 속재료로 채워 넣은 다층 구조를 띤다.
갓잇 측은 이번 세트 메뉴 구성을 통해 기존 타코 및 파히타 중심의 멕시칸 요리 라인업에 불닭 랜치 및 치즈 등 새로운 혼합 소스류를 추가 접목하여, 매장 내 취급하는 판매 품목의 범위를 다각화하는 메뉴 개편을 진행했다.
한편, 타코 등 멕시칸 요리를 주력으로 취급하는 외식 기업 갓잇은 최근 신규 오픈 계약이 완료된 점포를 포함해 전국 오프라인 매장 57호점 출점을 돌파하며 관련 영업 인프라망을 가동하고 있다.
ohzin@newspim.com