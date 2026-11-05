고속철 통합 60일, 하루 32만2000명 탔다…수서축 이용객 29%↑

AI 핵심 요약beta
- 국토부와 코레일은 5일 고속철도 통합 후 이용객이 12.6% 늘었다고 밝혔다
- 수서축 이용객은 좌석 공급 확대로 하루 평균 9만명까지 29.5% 증가했다
- 통합 후 할인·마일리지 혜택은 515억원이며 앱과 안전 개선도 추진했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
운임 할인·마일리지 혜택 515억원
'코레일+' 왕복 예매 개선도
연말까지 환불 예정액 확인 기능 추가
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = KTX와 SRT 통합 이후 좌석이 부족했던 수서축에서 이용객 증가세가 두드러진 것으로 나타났다.
5일 국토교통부와 한국철도공사(코레일)는 고속철도 통합 이후인 9월 1일부터 10월 30일까지 60일간 하루 평균 32만2000명이 고속철도를 이용했다고 밝혔다. 전년 동기보다 하루 평균 3만6000명(12.6%) 늘었다. 월별 이용객 증가율은 전년 동기 대비 9월 11.9%에서 10월 13.3%로 높아졌다.
좌석난이 이어지던 수서축은 통합 이후 운행 횟수와 좌석 공급이 늘면서 하루 평균 약 9만명이 이용했다. 전년 동기보다 29.5% 증가한 수치다. 고속철도와 일반철도 간 환승할인이 확대되면서 하루 평균 환승객도 통합 전 6110명에서 통합 후 9441명으로 54.4% 늘었다.
통합 이후 두 달간 운임 할인과 마일리지 등으로 이용객에게 제공한 혜택은 약 515억원이다. 기존 KTX 구간에만 적용하던 어린이·청소년·경로·임산부 등 공공할인을 기존 SRT 구간까지 확대하고 고속철도와 일반철도 간 환승할인 기준도 일원화했다.
국토부와 코레일은 통합 애플리케이션(앱) '코레일+'에서 열차 종류와 인접역 설정을 유지하는 기능과 왕복 예매 기능을 지난달 개선했다. 연말까지 환불 전에 돌려받을 금액을 확인하는 기능과 간편 예매 기능도 손볼 계획이다. 지난 추석 예매 때 발생한 접속 지연의 원인을 분석해 시스템 성능을 개선하고, 매크로를 이용한 부정 예매 탐지·차단 기능도 보완한다.
열차 이용환경 개선도 추진한다. 노후한 KTX-1 화장실을 단계적으로 리모델링하는 한편 운행 확대에 맞춰 청소 인력을 보강하고 청소 방식도 개선한다. 통합 이후 서울·용산·수서 등 주요 7개 역의 안전을 특별 점검했다. 지난달 28일 평택지제역에서 실시한 비상대응 훈련에서 확인한 보완사항은 실제 운영에 반영할 예정이다.
정부와 코레일 노사, 전문가가 참여하는 노사정 협의체는 앱 접속 지연과 부정 예매, 역사 혼잡, 직원 근로여건 등 통합 이후 현안을 계속 논의한다. 고객만족도 조사에서 긍정 응답 비율은 9월 81.6%, 10월 82.2%였다. 국토부와 코레일은 이용객 의견을 예매·안내·객실환경 개선에 반영하고 이용 편의와 안전 성과를 평가할 지표도 마련하기로 했다.
홍지선 국토부 장관은 "예매 불편을 비롯해 현장의 작은 문제까지 세심히 살펴나가며, 안전을 최우선으로 통합의 성과가 국민 모두에게 돌아갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
Q. 고속철도 통합 이후 이용객은 얼마나 늘었나요?
A. 9월 1일부터 10월 30일까지 60일간 하루 평균 32만2000명이 이용해 전년 동기보다 3만6000명, 12.6% 증가했습니다. 월별 증가율도 9월 11.9%에서 10월 13.3%로 높아졌습니다.
Q. 좌석난이 심했던 수서축과 철도 환승 이용에는 어떤 변화가 있었나요?
A. 수서축은 운행 횟수와 좌석 공급이 늘면서 하루 평균 약 9만명이 이용했으며, 전년 동기보다 29.5% 증가했습니다. 고속철도와 일반철도 간 하루 평균 환승객도 할인 확대 등에 힘입어 통합 전 6110명에서 통합 후 9441명으로 54.4% 늘었습니다.
Q. 통합 이후 이용객이 받은 할인 혜택은 무엇인가요?
A. 기존 KTX 구간에 적용하던 어린이·청소년·경로·임산부 등 공공할인을 기존 SRT 구간까지 확대했습니다. 고속철도와 일반철도 간 환승할인 기준도 일원화했으며, 두 달간 운임 할인과 마일리지 등으로 제공한 혜택은 약 515억원입니다.
Q. 통합 앱 '코레일+'의 예매 불편은 어떻게 개선하나요?
A. 지난달 열차 종류와 인접역 설정을 유지하는 기능, 왕복 예매 기능을 개선했습니다. 연말까지 환불 전 반환금액 확인 기능과 간편 예매 기능도 손볼 계획입니다. 추석 예매 때 발생한 접속 지연에 대응해 시스템 성능을 개선하고, 매크로를 이용한 부정 예매 탐지·차단 기능도 보완합니다.
Q. 열차 청결과 안전을 위해서는 어떤 조치를 추진하나요?
A. 노후한 KTX-1 화장실을 단계적으로 리모델링하고, 운행 확대에 맞춰 청소 인력과 청소 방식을 보강합니다. 서울·용산·수서 등 주요 7개 역의 안전을 특별 점검했으며, 평택지제역 비상대응 훈련에서 확인한 보완사항도 실제 운영에 반영할 예정입니다.
chulsoofriend@newspim.com