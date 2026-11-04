JW중외제약, 전문의약품 성장에 3분기 매출 6.3%↑…영업익 291억원

AI 핵심 요약beta
- JW중외제약은 4일 3분기 매출 2111억원을 기록했다고 공시했다
- 영업이익은 연구개발비 증가로 10.7% 감소한 291억원을 기록했다
- 3분기 누적 매출과 영업이익은 각각 10.2%, 17.3% 증가했다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = JW중외제약은 올해 3분기 별도 기준 매출이 2111억원, 영업이익이 291억원으로 잠정 집계됐다고 4일 공시했다. 전년 동기 대비 매출은 6.3% 늘었지만 영업이익은 연구개발비 증가 등의 영향으로 10.7% 줄었다. 당기순이익은 198억원이다.
3분기 누적 매출은 6299억원으로 전년 동기 대비 10.2% 증가했다. 같은 기간 누적 영업이익은 946억원으로 17.3% 늘었다.
전문의약품 부문 매출은 1761억원으로 5.8% 늘며 분기 매출 성장을 이끌었다. 이상지질혈증 치료제 '리바로젯'은 16.6% 증가한 309억원의 매출을 올렸다. 리바로젯을 포함한 리바로 계열 5개 품목의 합산 매출은 531억원으로 9.6% 증가했다.
수액제 부문 매출은 735억원으로 4.1% 늘었다. 종합영양수액제 '위너프' 제품군이 231억원, 기초수액이 217억원의 매출을 기록했다. 경장영양수액제 '엔커버' 매출은 123억원이었다.
일반의약품 부문 매출은 157억원으로 18.0% 증가했다. 인공눈물 브랜드 '프렌즈' 매출은 72억원으로 60.0% 늘었다.
JW중외제약 관계자는 "오리지널 전문의약품의 성장세가 이어지며 안정적인 매출 흐름을 유지하고 있다"며 "미래 성장동력 확보를 위한 연구개발 투자를 지속하는 동시에 핵심 제품의 경쟁력을 강화해 중장기 성장 기반을 공고히 할 것"이라고 말했다.
sykim@newspim.com