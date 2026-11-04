스마일게이트 '로스트아크', 런칭 8주년 기념 이벤트 진행

AI 핵심 요약beta
- 로스트아크가 4일 정식 런칭 8주년 기념 이벤트를 시작했다
- 으스스한 아크랜드에서 빙고와 캡슐 뽑기 이벤트를 진행한다
- PC방 접속 보상과 출석 이벤트, 모코코 팬키트를 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 스마일게이트의 다중접속역할수행게임(MMORPG) '로스트아크'가 정식 런칭 8주년을 맞아 다양한 이벤트를 진행한다.
4일부터 12월 2일까지 진행되는 이벤트 섬 '으스스한 아크랜드'는 기존 '아크랜드'의 야간 개장 버전이다. 플레이어들은 섬에 숨겨진 이야기를 체험하며 빙고를 완성한다.
빙고 1줄을 완성할 때마다 골드와 아이템을 담은 '오싹한 선물 상자'를 받으며 모든 빙고를 완성하면 '8주년 기념 풍선' 설치물과 '비아튜브' 장난감을 획득할 수 있다.
캡슐 뽑기 이벤트는 게임 플레이로 얻은 '럭키 토큰'으로 진행되며 누적 뽑기 횟수에 따라 추가 보상이 제공된다.
PC방 파티 타임은 12월 16일까지 진행되며 매주 PC방 접속 시간에 따라 성장 재료를 지급한다. 누적 접속 시간에 따라 '고대 젬 선택 상자', '유물 전투 각인서 선택 주머니', '코어 정수 상자' 등 추가 보상도 지급된다.
8주년 특별 출석 이벤트는 11월 4일부터 12월 2일까지 진행되며 기존 출석 이벤트와 동시에 참여할 수 있다.
로스트아크는 모든 플레이어에게 영지 방명록 배경을 선물한다. 공식 홈페이지에서는 마스코트 '모코코'를 테마로 한 8주년 팬키트를 제공하며 폴더 아이콘, 마우스 커서, 태블릿 배경, 워치 페이스 등으로 구성됐다.
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