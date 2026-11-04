송영길, 민병덕 을지로위원장 연임 축하…"민생 현장에서 서민 정당 증명해야"

AI 핵심 요약beta
- 송영길 의원이 4일 민병덕 의원의 을지로위원장 연임을 축하했다.
- 민주당이 중산층과 서민의 정당임을 민생 현장에서 증명해야 한다고 강조했다.
- 당내 갈등보다 노동자·소상공인 등 ‘을’의 민생 문제 해결을 촉구했다.
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[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 송영길 더불어민주당 의원이 4일 민병덕 의원의 을지로위원장 연임을 축하하며 민주당이 중산층과 서민의 정당이라는 정체성을 민생 현장에서 증명해야 한다고 강조했다.
송 의원은 이날 자신의 페이스북에 '민병덕 의원의 을지로위원장 연임을 축하합니다'라는 제목의 글을 통해 "민병덕 의원의 을지로위원장 연임이 각별히 반갑다"라고 밝혔다.
송 의원은 "을지로위원회는 민주당의 뿌리와 정체성을 지키는 상징적인 조직"이라며 "중산층과 서민에 뿌리를 두고, 힘없는 사람들의 편에 서겠다는 민주당의 약속이 담겨 있는 곳"이라고 설명했다.
이어 "민병덕 의원은 대학생 시절 빈민운동에 뛰어들었다. 가난한 이웃들의 삶 속에서 세상을 배웠고, 그때 품었던 마음을 지금까지 정치의 현장에서 이어오고 있다"라고 평가했다.
이어 "저 역시 젊은 시절 노동현장에서 땀 흘리며 일하는 사람들의 삶을 배웠다"라며 "출발한 현장은 달랐지만, 정치가 누구를 위해 존재해야 하는지에 대한 생각은 다르지 않다고 믿는다"라고 밝혔다.
을지로위원회가 다뤄야 할 민생 현안의 중요성도 강조했다.
송 의원은 "을지로위원회가 다루는 문제들은 우리 사회의 가장 절실한 민생 현안들"이라며 "일한 만큼 정당한 대가를 받는 일, 대기업과 중소기업이 공정하게 거래하는 일, 골목상권의 작은 가게들이 생존할 수 있도록 하는 일"이라고 짚었다.
그러면서 "누군가에게는 정책의 한 항목이지만, 당사자들에게는 하루하루의 생계가 걸린 문제"라고 했다.
송 의원은 당내 갈등보다 민생 문제 해결에 집중해야 한다는 점도 강조했다.
그는 "당 안에서 누구의 책임인지를 따지는 동안에도, 당 밖에서는 하루하루 생계를 지키기 위해 싸우는 사람들이 있다"며 "정치가 누구의 편에 서야 하는지 잊는 순간, 민생은 사라지고 권력만 남는다"라고 지적했다.
이어 "민주당이 중산층과 서민의 정당이라는 말은 바로 이런 현장에서 증명되어야 한다"며 "다시 을지로위원회를 이끌게 된 민병덕 의원에게 기대를 거는 이유"라고 밝혔다.
송 의원은 "지금까지 그래왔듯 우리 사회의 수많은 '을'들의 목소리에 귀 기울여 주기를 바란다"며 "저도 함께 귀를 열겠다"라고 당부했다.
chogiza@newspim.com