신세계사이먼, '쓱데이' 맞아 전 점 할인…상품권·겨울 팝업 마련

AI 핵심 요약beta
- 신세계사이먼은 4일부터 8일까지 전국 아울렛서 쓱데이를 운영했다
- 전 점에서 겨울 외투와 일부 브랜드 상품을 추가 할인했다
- 파주·부산점은 캐릭터 팝업과 버블쇼 등 야외 콘텐츠를 선보였다
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구매 조합 따라 상품권 증정
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 신세계사이먼은 오는 8일까지 여주·파주·부산·시흥·제주 프리미엄 아울렛에서 신세계그룹 쇼핑 행사 '쓱데이'에 맞춘 할인 행사와 야외 콘텐츠를 운영한다고 4일 밝혔다.
부산 프리미엄 아울렛에서는 아르마니 스토어, 브루넬로 쿠치넬리, 스튜디오 톰보이 상품을 20% 추가 할인한다. 에르노, 폴스미스, 어그, 보브에는 10% 추가 할인을 적용한다.
전 점에서는 노비스, 맥카지, 피레넥스, 동우모피 등 겨울 외투 브랜드의 상품을 10% 추가 할인하는 팝업을 진행한다.
오는 6일부터 8일까지는 전 점에서 '메이크 유어 쓱' 사은 행사를 연다. 브랜드명에 'S'가 들어간 매장 2곳과 'G'가 들어간 매장 1곳에서 상품을 구매한 고객에게 여주점은 3만원, 나머지 4개 점포는 2만원의 신세계상품권을 증정한다.
부산점의 신세계팩토리스토어는 여행용 캐리어와 플리스 점퍼 등을 특가에 선보인다.
파주점은 '핑크퐁 아기상어 해피피크닉' 팝업을 운영하고 있다. 부산점은 '가스파드와 리사' 테마 콘텐츠를 선보이며, 오는 7일과 8일 오후 버블쇼를 진행한다.
kji01@newspim.com