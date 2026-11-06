[오늘의 정치일정] 11월 6일(금)

AI 핵심 요약beta
- 오르타 동티모르 대통령이 1일 공식 방한 일정을 소화했다
- 외교·국방·보훈 당국이 AI 회의와 주요 업무를 진행했다
- 여야 지도부가 국회 회의와 정책협의회 등 일정을 소화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
'오르타' 동티모르 대통령 공식 방한 일정 소화
<외교부>
-장관
동티모르 대통령 방한 계기 정상 수행
-1차관
15:30 벨기에 차관 면담
-2차관
15:00 국가 AI 전략위 전체회의
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
14:00 제179회 방위사업추진위원회
-차관
15:00 국가인공지능전략위원회 전체회의
<국가보훈부>
-장관
14:00 월간정책점검회의
16:00 AI활용 역량강화 관리자 교육
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-김민석 당대표·한병도 원내대표
09:30 최고위원회의 ( 국회 본관 당대표회의실)
<국민의힘>
-장동혁 당대표
08:20 매일신문 유튜브 '이동재의 뉴스캐비닛' 출연
11:00 서울 예산정책협의회 (국회 본관 245호)
15:00 이재명 재판취소악법 강행처리 국민규탄대회 (국회 본관 앞 계단)
계속 본회의 (국회 본회의장)
-정점식 원내대표
09:00 원내대책회의 (국회 본관 245호)
10:00 김민전 의원 주최 <'자영업자 보호를 위한 배달플랫폼 입법, 무엇을 고려해야 하나' 토론회> (국회 의원회관 제1간담회의실)
11:00 서울 예산정책협의회 (국회 본관 245호)
15:00 이재명 재판취소악법 강행처리 국민규탄대회
(국회 본관 앞 계단)
계속, 본회의 (국회 본회의장)
<개혁신당>
-이기인 비상대책위원장
통상업무
천하람 원내대표
-17:00 대구CBSR 류연정의 마이크온 전화인터뷰
<조국혁신당>
-신장식 당대표
14:00 (민생기병대) 동자동쪽방촌 공공주택 지구지정 환영 마을잔치(동자동 새꿈어린이공원, 용산구 동자동 8)
18:30 MBC라디오 <뉴스하이킥> 인터뷰
김준형 원내대표
07:30 김어준의 뉴스공장 출연
09:00 유튜브<장윤선 취재편의점> 출연
14:00 유튜브 매불쇼 출연