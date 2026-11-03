[KS] 삼성, PO 5차전 승리 공식 그대로...좌익수 최형우·포수 강민호 1차전 출격

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 삼성이 한국시리즈(KS·7전4선승제) 첫 경기에서 플레이오프(PO·5전3선승제) 5차전 승리 라인업을 그대로 가동한다. 베테랑 최형우는 이번에도 좌익수로 나서고, 옆구리 부상을 안고 있는 강민호도 선발 포수 마스크를 쓴다.

삼성은 3일 수원KT위즈파크에서 KT와 2026 신한 SOL KBO리그 KS 1차전을 치른다. 정규시즌 우승팀 KT를 상대로 기선제압에 나서는 삼성은 지난 1일 KIA와의 PO 5차전에서 6-1 승리를 거뒀던 선발 라인업을 유지했다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 최형우가 3일 열리는 KS 1차전에서 좌익수로 선발 출전한다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.11.03 wcn05002@newspim.com

삼성은 김지찬(중견수)-박승규(우익수)-구자욱(지명타자)-르윈 디아즈(1루수)-최형우(좌익수)-김영웅(3루수)-류지혁(2루수)-강민호(포수)-이재현(유격수) 순으로 타순을 구성했다. 타순은 물론 수비 위치까지 PO 5차전과 동일하다.

눈길을 끄는 선수는 5번 타자 최형우다. 최형우는 KIA와의 PO에서도 좌익수로 출전하며 타선에 힘을 보탰다. 삼성 박진만 감독은 KS를 앞두고 수원KT위즈파크의 구장 특성과 최형우의 체력 부담 등을 고려해 지명타자 기용 가능성을 열어뒀지만, 1차전에서도 좌익수로 내보내기로 결정했다.

최형우는 PO 5차전에서 3타수 2안타 1타점으로 활약했다. 특히 1회말 선제 적시타를 터뜨리며 삼성의 공격에 물꼬를 텄다. 삼성은 최형우의 활약과 김지찬, 박승규의 맹타를 앞세워 KS 진출을 확정했다.

8번 타자 강민호도 부상 투혼을 이어간다. 강민호는 PO 기간 옆구리 통증으로 정상적인 스윙을 하기 어려운 상태였지만 선발 포수로 출전을 강행했다. 타격할 때 레그킥을 줄이고 간결한 스윙으로 대응하면서도 안방에서는 투수들을 이끌었다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 원태인(왼쪽)이 10월 31일 열린 KIA와의 PO 5차전에서 마무리 투수로 나와 1이닝을 막아 한국시리즈 진출을 확정지은 후 강민호와 껴안고 있다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.11.02 wcn05002@newspim.com

PO 5차전에서도 강민호의 존재감은 컸다. 2회말 안타로 출루해 득점을 올렸고, 6회말에는 희생번트로 주자를 진루시키며 추가 득점의 발판을 마련했다. 수비에서는 선발 아리엘 후라도와 호흡을 맞춰 7이닝 1실점(비자책) 호투를 이끌었다.

강민호는 몸 상태가 완전하지 않지만 KS 첫 경기에서도 선발 출전한다. 상위 타선에서는 김지찬과 박승규가 다시 한번 공격의 선봉에 선다. 두 선수는 PO 5차전에서 나란히 맹타를 휘두르며 삼성의 승리를 이끌었다. 김지찬은 4타수 3안타 3타점, 박승규는 3타수 2안타 2타점을 기록했다.

반면 중심 타선의 구자욱과 디아즈는 반등이 필요하다. 구자욱은 PO 5경기에서 타율 0.150(20타수 3안타), 디아즈는 타율 0.167(18타수 3안타)에 그쳤다. 두 선수가 KS에서 타격감을 회복한다면 삼성의 공격력도 한층 살아날 수 있다.

삼성의 1차전 선발투수는 최원태다. 최원태는 올 시즌 정규시즌 24경기에서 7승 5패, 평균자책점 4.68을 기록했다. KT를 상대로는 2경기에서 승리 없이 1패, 평균자책점 6.94로 고전한 만큼 KS 첫 등판에서 달라진 모습을 보여줘야 한다.

PO 5차전 승리의 기운을 한국시리즈까지 이어가려는 삼성이다. 최형우의 좌익수 출전과 강민호의 부상 투혼, 그리고 중심 타선의 반등 여부가 1차전 승부의 주요 변수로 떠올랐다.

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