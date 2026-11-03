G80 하이브리드 생산 앞두고 노사 충돌…현대차 울산공장 가동 중단

AI 핵심 요약beta
- 현대차 울산 5공장 제네시스 라인이 3일 이틀째 가동을 멈췄다
- 노사는 G80 하이브리드 등 신차 투입 인력 규모를 두고 대립했다
- 노조 반발로 생산이 중단되자 회사는 조합원 800여명에 무급을 통보했다
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맨아워 협상 난항에 800여명 무노동 무임금 통보…노사 갈등 장기화 우려
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차 울산공장 제네시스 생산라인이 신차 투입에 따른 인력 배치 문제로 이틀째 가동을 멈췄다. 제네시스 G80 하이브리드와 G90 부분변경 모델 양산을 앞두고 노사가 작업 인력 규모를 놓고 대립하면서 생산 차질이 발생했다.
3일 자동차업계에 따르면 현대차 울산 5공장 1라인 제네시스 의장부는 전날에 이어 이날도 정상 가동되지 못했다.
갈등은 지난 2일 오전 회사 측이 G80 하이브리드 시험 차량을 생산라인에 투입하려 하면서 시작됐다. 노조 대의원들이 이를 저지하면서 라인 가동이 중단됐다.
이에 회사는 같은 날 오전 10시 5분께 해당 의장부 소속 조합원 800여명에게 무노동 무임금 원칙을 적용하겠다고 통보했다.
핵심 쟁점은 신차 생산에 필요한 작업 인력과 노동 투입량을 의미하는 '맨아워(MH)'다. 신차 투입으로 생산 공정이나 작업량이 변경되면 노사가 협의를 통해 적정 인력 규모를 확정해야 한다.
현대차 노사 단체협약에는 신차 양산 90일 전 관련 협의를 진행하도록 규정돼 있다. 회사는 맨아워 협의를 추진했지만 노조 대의원들이 인력 축소 가능성을 우려하며 반대하고 있다는 입장이다.
제네시스 생산라인 대의원들은 전날 밤부터 이날 새벽까지 두 차례 회의를 진행했으나 합의점을 찾지 못한 것으로 전해졌다.
chanw@newspim.com