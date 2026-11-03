아이폰 듀오 출시에도 갤럭시 폴드8 판매 증가

국내 판매량 20% 이상 늘어…잔존가 최대 50% 보장·연말 행사

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자 갤럭시 Z 폴드8의 국내 판매량이 애플의 첫 폴더블폰 '아이폰 듀오' 출시 이후 20% 이상 증가한 것으로 알려졌다. 폴더블폰 시장에 경쟁 제품이 등장하면서 소비자 관심이 높아지는 가운데 삼성전자는 갤럭시 AI 구독 서비스 가입 기간을 연장하고 연말 구매 혜택을 확대하기로 했다.

3일 통신업계에 따르면 아이폰 듀오 출시 이후 일주일간 갤럭시 Z 폴드8의 국내 판매량은 이전보다 20% 이상 증가한 것으로 전해졌다. 삼성전자는 8세대에 걸쳐 축적한 힌지 기술과 내구성, AI 기능 등을 앞세워 폴더블폰 시장을 공략하고 있다. 앞서 갤럭시 Z8 시리즈는 지난 7월 일주일간 진행된 국내 사전 판매에서 144만대를 기록하며 역대 갤럭시 스마트폰 사전 판매 신기록을 세운 바 있다.

갤럭시 Z 폴드8 [사진 = 뉴스핌DB]

삼성전자는 갤럭시 Z 폴드8에 대한 고객 관심이 이어지는 점을 고려해 당초 10월 말 종료 예정이었던 'New 갤럭시 AI 구독클럽' 가입 기간을 오는 11월 30일까지 한 달 연장한다. 대상 제품은 갤럭시 Z 폴드8 울트라·폴드8·플립8 자급제 모델이다.

구독클럽 가입 고객은 기기 반납 시 가입 기간에 따라 잔존가를 보장받는다. 1년형은 삼성닷컴 기준가의 최대 50%, 2년형은 40%, 3년형은 25%다. 다만 갤럭시 Z 플립8은 2년형 가입 시에도 50%를 보장받는다. 구독 기간에는 가입 유형에 따라 삼성케어플러스의 파손 또는 분실·파손 보장 서비스가 제공된다. 3년형 고객은 무상 수리와 배터리 교체, 방문 수리 서비스 등의 혜택도 받을 수 있다.

기존 스마트폰을 반납하는 고객을 위한 추가 보상도 마련했다. 11월 한 달간 갤럭시 Z8 시리즈와 갤럭시 S26 시리즈, S26 FE, S25 엣지 구매 고객이 사용하던 스마트폰을 민팃 ATM에 반납하면 중고 매입 시세에 최대 10만원을 추가로 지급한다.

삼성전자의 갤럭시 Z8 시리즈 [사진 = 뉴스핌DB]

삼성전자는 오는 12월 31일까지 '갤럭시 연말 페스타' 프로모션도 진행한다. 갤럭시 Z8 시리즈 등 행사 모델 구매 후 삼성닷컴 앱에 사용 후기를 남기면 삼성월렛 최대 8만 포인트를 제공한다. 제품 개봉 직후 작성하는 '언박싱 리뷰'와 초기 사용 경험을 담은 '2주 사용 리뷰'에 각각 응모할 수 있으며, 우수 후기 선정 시 추가 혜택도 제공된다.

전국 삼성스토어와 이동통신사 매장에서는 '갤럭시로 스위치' 체험 이벤트를 운영한다. 방문 고객이 퀵 셰어 소개 영상을 시청하고 스마트 스위치 기능 등을 체험한 뒤 응모하면 올리브영 모바일 5000원 상품권을 받을 수 있다.

2027학년도 대학수학능력시험을 앞둔 수험생을 위한 혜택도 준비했다. 행사 제품 구매 고객에게 갤럭시 버즈4 시리즈 30% 할인 쿠폰을 제공하고, 추첨을 통해 3000명에게 수험생 응원 핑구 굿즈 패키지를 증정한다. 100명을 대상으로 한 AI 오프라인 초청 특강도 마련했다.

mkyo@newspim.com