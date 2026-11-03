신한은행, 삼성자산운용과 퇴직연금 자산관리 강화

AI 핵심 요약beta
- 신한은행은 2일 삼성자산운용과 퇴직연금 자산관리 협약을 체결했다
- 양사는 시장 전망과 자산배분 등 투자 콘텐츠를 공동 제공한다
- 신한은행은 퇴직연금 ETF 거래 서비스와 투자상품을 확대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
세미나·직원 교육도 협력
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한은행이 삼성자산운용과 손잡고 퇴직연금 고객을 위한 투자 정보 제공과 자산관리 서비스를 강화한다.
신한은행은 지난 2일 서울 중구 신한은행 본점에서 삼성자산운용과 '퇴직연금 고객 자산관리 서비스 강화를 위한 업무협약'을 체결했다고 3일 밝혔다.
이번 협약은 양사의 전문성을 바탕으로 퇴직연금 고객에게 다양한 투자 정보를 제공하고 체계적인 연금자산 관리를 지원하기 위해 마련됐다. 협약식에는 이재규 신한은행 자산관리솔루션그룹장과 김두남 삼성자산운용 고객마케팅부문장이 참석했다.
양사는 협약에 따라 시장 전망과 자산배분, 연금투자 등 퇴직연금 고객 대상 투자 콘텐츠를 공동으로 제공한다. 온·오프라인 세미나와 캠페인을 함께 운영하고, 영업점 상담 직원들을 대상으로 금융시장 교육도 지원할 예정이다.
한편 신한은행은 퇴직연금 고객의 투자 편의성과 선택권을 높이기 위한 서비스 개선도 이어가고 있다.
지난 9월 퇴직연금 ETF 당일 매도·매수 서비스를 도입하고, 제로인과 연계해 ETF 실시간 거래금액과 가격 추이, 구성종목 등 상품 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 했다. 지난 10월에는 퇴직연금 계좌에서 투자할 수 있는 ETF를 300개로 확대했다.
peterbreak22@newspim.com