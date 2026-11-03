[MLB] '30홈런·8승' 오타니, '40-40' 크로암스트롱과 NL MVP 경쟁

AI 핵심 요약beta
- 오타니 쇼헤이가 3일 NL MVP 최종 후보에 올라 통산 5번째 수상에 도전한다
- 오타니는 부상 속 타율 0.275와 30홈런, 투수 8승을 기록했다
- 40홈런·40도루를 달성한 크로암스트롱의 수상이 유력하게 점쳐진다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 오타니 쇼헤이(로스앤젤레스 다저스)가 미국프로야구 메이저리그(MLB) 내셔널리그(NL) 최우수선수(MVP) 최종 후보에 이름을 올리며 통산 5번째 수상에 도전한다.
MLB닷컴은 3일(한국시간) 미국야구기자협회(BBWAA) 투표로 선정하는 MVP와 사이영상 등 주요 개인상 최종 후보를 양대 리그별로 3명씩 발표했다. NL MVP 최종 후보에는 오타니를 비롯해 피트 크로암스트롱(시카고 컵스), 브라이스 투랑(밀워키 브루어스)이 선정됐다.
오타니는 로스앤젤레스 에인절스 시절인 2021년과 2023년 아메리칸리그(AL) MVP를 차지했고 다저스 이적 후인 2024년과 2025년에는 2년 연속 NL MVP를 등극시켰다. 올해 다시 트로피를 집어들면 통산 5번째 MVP 영예를 안는다.
다만 올 시즌은 부상 악재가 겹쳤다. 투타 겸업을 재개했으나 왼쪽 무릎과 오른팔 이두근 부상이 이어졌고 7월 4일 등판을 끝으로 마운드에 서지 못했다. 시즌 후반 타격 페이스마저 떨어지며 전반기만큼의 위력을 유지하지 못했다. 소속팀 다저스 역시 NL 챔피언십시리즈에서 밀워키 브루어스에 4연패를 당하며 월드시리즈 3연패 달성에 실패했다.
오타니의 올 시즌 정규시즌 최종 성적은 타율 0.275(523타수 144안타), 30홈런, 81타점, OPS 0.889다. 투수로는 14경기에 나와 8승 2패, 평균자책점 1.79의 성적을 남겼다.
현재 NL MVP 경쟁에서는 단일 시즌 40홈런-40도루를 달성한 크로암스트롱의 수상이 유력하게 점쳐진다. 크로암스트롱은 MLB닷컴의 시즌 마지막 모의 투표에서 패널 38명 전원의 1위 표를 싹쓸이했다.
한편 AL MVP 부문에서는 타율 0.316, 42홈런, 106타점을 기록한 요르단 알바레스(휴스턴 애스트로스)가 후니오르 카미네로(탬파베이 레이스), 보비 위트 주니어(캔자스시티 로열스)와 경합을 벌인다. 사이영상은 NL 제이컵 미저로우스키(밀워키), AL 캠 슐리틀러(뉴욕 양키스)가 강력한 수상 후보로 꼽히고 있다.
BBWAA 주요 개인상 수상자는 오는 12일 사이영상, 13일 MVP 순으로 최종 공개된다.
psoq1337@newspim.com