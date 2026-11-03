벤처기업협회, 'COMEUP 2026'서 LG전자 등 만날 벤처·스타트업 모집

AI 핵심 요약beta
- 벤처기업협회는 3일 COMEUP 2026 OI 밋업 참가기업을 13일까지 모집한다고 밝혔다.
- OI 밋업은 대·중견기업과 벤처·스타트업을 연결해 사업협력을 지원하는 프로그램이다.
- 올해 LG전자 등 40여 개사가 참여해 AI·로보틱스 등 분야별 1대 1 미팅을 진행한다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 벤처기업협회는 오는 12월 개최되는 글로벌 벤처·스타트업 페스티벌 'COMEUP 2026'의 비즈니스 매칭 프로그램인 '오픈이노베이션(OI) 밋업'에 참가할 벤처·스타트업을 오는 13일까지 모집한다고 3일 밝혔다.
협회가 운영하는 OI 밋업은 국내외 대·중견기업과 벤처·스타트업을 연결해 기술 검증(PoC), 사업 협력, 해외 진출 등 새로운 비즈니스 기회를 발굴하는 프로그램이다.
참여기업의 협업 수요에 적합한 벤처·스타트업을 선별하는 정밀매칭 방식으로 운영되며, 매칭이 확정되면 COMEUP 현장에서 1대 1 비즈니스 미팅이 진행된다.
올해 OI 밋업에는 LG전자와 킴벌리클락(Kimberly-Clark) 등 국내외 대·중견기업 40여 개사가 참여한다.
주요 협업 분야는 AI·로보틱스, 모빌리티, 핀테크, 스마트건설, 첨단소재, 헬스케어 등으로, 참가 벤처·스타트업은 자사가 보유한 기술과 솔루션을 바탕으로 각 기업과의 사업 연계 가능성을 논의할 수 있다.
벤처기업협회 관계자는 "올해 OI 밋업은 국내 대·중견기업뿐 아니라 글로벌 기업도 함께 참여해 벤처·스타트업들이 보다 폭넓은 사업협력 기회를 모색할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.
tack@newspim.com