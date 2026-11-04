삼성물산 SSF샵, 연중 최대 프로모션 '블랙프라이데이'

AI 핵심 요약beta
- SSF샵이 4일부터 16일까지 2200여 개 브랜드 할인행사를 진행했다.
- 행사 기간 최대 80% 할인쿠폰과 구매금액별 멤버십 포인트를 제공했다.
- 빈폴·구호플러스 등 겨울 아우터 특가와 0원 래플도 마련했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 삼성물산 패션부문의 온라인 쇼핑 플랫폼 SSF샵이 4일 오전 10시부터 16일 오전 9시 59분까지 2200여 개 브랜드가 참여하는 연중 최대 규모 프로모션 '블랙프라이데이'를 연다고 4일 밝혔다.
행사 기간 매일 최대 80% 할인 쿠폰(최대 10만원 할인)을 랜덤으로 주고, 오전 10시, 오후 2시, 오후 6시에는 당일 쓸 수 있는 20% 할인 쿠폰(최대 10만원 할인)을 선착순 제공한다. 20만원 이상 구매 고객에게는 금액대에 따라 최대 10%를 멤버십 포인트로 돌려주고, '꼼데가르송', '빈폴', '르베이지', '코스', '아크테릭스' 등이 매일 순차 참여하는 '릴레이 페이백'으로 해당 브랜드 구매액의 20%를 포인트로 준다.
겨울 아우터를 모은 '아우터 대전'을 새로 만들어 '빈폴', '구호플러스', '띠어리', '캐나다구스', '노스페이스' 등의 아우터를 특가로 내놓는다. 응모자에게 '나나미카' 등의 프리미엄 아우터를 주는 '0원 래플'도 연다. 4일 '비이커'를 시작으로 '빈폴', '구호플러스' 등이 '세사패 라이브' 릴레이 방송을 진행한다.
박형민 삼성물산 패션부문 온라인담당은 "올해 SSF샵 블랙프라이데이는 겨울철 쇼핑 수요가 본격화되는 시기에 맞춰 아우터를 중심으로 다양한 상품과 혜택을 마련했다"고 말했다.
fineview@newspim.com