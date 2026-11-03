KB자산운용, 'KB 코리아 첨단전략산업50 목표전환 제2호 펀드' 출시

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반도체·방산·바이오·우주로보틱스 등 첨단전략산업 기업 선별 투자

목표수익률 7% 달성 시 채권형 전환

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = KB자산운용은 3일 국내 첨단전략산업 핵심 기업에 투자하는 채권혼합형 목표전환 펀드 'KB 코리아 첨단전략산업 50 목표전환 제2호 펀드'를 선보인다고 밝혔다.

KB자산운용에 따르면 지난 7월 내놓은 1호 펀드는 설정 54일 만에 목표수익률 7%를 조기 달성했다. 이에 회사는 후속 상품을 출시하며 첨단전략산업 투자 수요 공략에 나선다는 구상이다.

[사진=KB자산운용]

첨단전략산업은 정부가 향후 5년간 국민성장펀드 등을 통해 육성·지원하기로 한 반도체, 디스플레이, 2차전지, 바이오, 로봇, 방산, 백신, 수소, 미래형 이동수단, 인공지능(AI), 핵심광물, 콘텐츠 등 12개 산업이다.

KB 코리아 첨단전략산업 50 목표전환 제2호 펀드는 국내 첨단전략산업 관련 주식과 국내 우량 채권에 분산 투자해 성장성과 안정성을 동시에 추구하는 상품이다. 주식 비중을 50% 미만으로 유지하면서 첨단전략산업의 성장 기회를 모색하고, 채권 투자를 통해 포트폴리오의 안정성을 높이는 것이 특징이다.

주식 부문은 반도체, 전기전자, 방산, 2차전지, 바이오, 우주·로보틱스 등을 중심으로 투자한다. 산업 성장성과 기업 경쟁력, 기업가치 제고 가능성 등을 종합적으로 분석해 성장 잠재력이 높은 20~30개 내외의 핵심 종목을 선별한다.

채권 부문은 국공채, 통안채, 특수채, 은행채 등 국내 우량 채권을 비롯해 단기채 상장지수펀드(ETF)와 머니마켓펀드(MMF) 등에 분산 투자한다. 평균 듀레이션을 낮게 유지해 금리 변동에 따른 위험을 줄이고 안정적인 이자수익을 추구한다.

목표수익률은 A클래스 기준 누적 운용수익률 7%(누적 기준가격 1070원)다. 목표수익률에 이르면 보유한 주식 관련 자산을 정리하고 국내 단기채 ETF와 MMF, 채권 등으로 운용 자산을 전환한다. 이를 통해 목표수익률 달성 후 확보한 수익을 안정적으로 관리할 수 있도록 설계했다.

범광진 KB자산운용 연금WM본부장은 "반도체, 방산, 바이오 등 12개 첨단전략산업은 정부의 육성 정책과 산업별 성장 잠재력을 바탕으로 중장기적인 발전이 기대되는 분야"라며 "'이번 상품은 목표전환형 구조를 통해 첨단전략산업의 성장 기회를 추구하는 동시에 목표수익률 달성 이후에는 채권형으로 전환해 투자 수익을 안정적으로 관리할 수 있다는 점에서 투자자들에게 매력적인 선택지가 될 것"이라고 말했다.

한편 KB 코리아 첨단전략산업 50 목표전환 제2호 펀드는 KB국민은행 온·오프라인 채널을 통해 가입할 수 있으며, 오는 13일까지 모집한 뒤 16일 설정 예정이다.

rkgml925@newspim.com