부산 'ASEAN+3 채권시장 포럼' 개막…해운 탈탄소화·블루시티 논의

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 2일 ASEAN+3 채권시장 국제포럼을 개막했다
- 국내외 금융 관계자 150여 명은 해운 탈탄소화를 논의했다
- 참가자들은 디지털채권과 블루본드 등 금융 협력을 모색했다
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아시아 금융 협력 기반 확대
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산에 모인 아시아 금융 리더들이 해운 탈탄소화 해법과 아시아 금융의 미래에 대한 논의를 시작했다.
부산시는 2일 부산국제금융센터 3단계(BIFCⅡ) BNK부산은행 컨벤션홀에서 ASEAN+3 채권시장 국제포럼이 개막됐다고 밝혔다.
6일까지 닷새간 열리는 이번 포럼에는 국내외 금융당국과 중앙은행, 국제기구, 금융기관 관계자 등 150여 명이 참석한다.
아시아개발은행(ADB)이 주최하고 BNK금융그룹과 부산국제금융진흥원이 주관한다. 부산시와 재정경제부, 부산관광공사는 행사를 후원했다.
올해 포럼의 주제는 '지속가능한 블루시티 조성'이다. 참가자들은 국가 간 채권거래와 관련한 제도, 시장 관행, 금융 인프라의 표준화와 조화 방안을 논의한다.
행사는 제4차 디지털채권시장포럼(DBMF), 제36차 국가간 결제인프라포럼(CSIF), 제47차 ASEAN+3 채권시장포럼(ABMF)을 연계해 진행한다. 재정경제부가 주관하는 ASEAN+3 역량강화 세미나와 부산 특별세션도 함께 열린다.
첫날 부산 특별세션에서는 해양산업의 지속가능한 전환을 위한 금융의 역할과 국제 협력 방안을 다뤘다. 블루본드를 활용한 해운 탈탄소화, 북극항로, 지속가능한 수산업, 블루파이낸스 등이 주요 의제로 제시됐다.
디지털채권시장포럼과 국가간 결제인프라포럼 공동회의에서는 탄소시장과 국가 간 탄소거래, 예금토큰, 디지털채권을 논의했다. ASEAN+3 채권시장포럼에서는 역내 자본시장 동향과 국가 간 지급결제, 지속가능금융의 발전 방향을 다뤘다.
역량강화 세미나에서는 금융 디지털화에 따른 위험 요인과 인공지능 발전이 금융 안정성에 미치는 영향을 살펴봤다
시는 이번 포럼을 계기로 국제 금융도시와의 네트워크를 넓히고 해양금융과 디지털금융 분야의 협력 기반을 강화할 계획이다.
전재수 시장은 "아시아 금융당국과 금융기관이 부산에 모여 채권시장 발전과 협력 방안을 논의하는 자리"라며 "역내 금융시장 연결과 지속가능한 금융협력을 구체화하는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com