노인일자리 민간 협력 결실…노인인력개발원, 성과공유회 개최

AI 핵심 요약beta
- 한국노인인력개발원은 2일 기업 상생 협력 성과공유회를 열었다.
- 행사에는 노인일자리 참여기업과 기관 관계자 등 350명이 참석했다.
- 우수사례를 공유하고 기업 간 협력 확대와 고령자 일자리 창출 방안을 모색했다.
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김수영 원장 "기업 지원 강화"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 노인일자리 창출 우수사례를 공유하고 민간 기업과의 협력 방안을 모색하는 '2026년 기업 상생 협력 성과공유회'가 열렸다.
한국노인인력개발원은 2일 오전 서울 용산구 서울드래곤시티 르씨엘 31에서 '2026년 기업 상생 협력 성과공유회'를 열었다.
이번 행사는 민간 노인일자리사업의 성과와 우수사례를 공유하고 기업·기관 간 협력을 확대하기 위해 마련됐다. 행사에는 노인일자리 참여기업과 수행기관, 종사자 등 약 350명이 참석했다.
노인일자리 창출에 기여한 우수 참여기업, 기관, 종사자 등은 한국노인인력개발원장상을 받았다. 2026년 노인친화기업 지정서 교부식도 진행됐다.
이어 개발원은 노인친화기업과 공동체사업단, 현장실습훈련 분야의 우수사례를 발표했다. 기업의 고령자 고용 경험과 사업단의 성장사례 등 현장에서 활용할 수 있는 협력 방안 등도 모색했다.
행사장에는 민간 노인일자리사업 대표 사례와 노인생산품을 소개하는 전시 공간도 마련됐다. 노인친화기업 상담부스에서는 기업 간 제휴·협업 연계와 멘토링, 성장지원 컨설팅 이용 등을 안내하고 기업·기관 간 교류할 수 있는 자리도 운영됐다.
김수영 개발원장은 "기업과의 협력은 어르신의 경험과 역량이 일자리로 이어지는 중요한 기반"이라며 "이번 성과공유회를 계기로 현장의 세대통합형 일자리 등 우수사례가 확산되고 더 많은 기업이 노인일자리 창출에 함께할 수 있도록 지원하겠다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com