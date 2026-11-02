SBI저축은행, '교보SBI저축은행'으로 새 출발…"신뢰·디지털 혁신 결합"

AI 핵심 요약beta
- 교보SBI저축은행은 2일 사명 변경과 새 출범을 밝혔다.
- 지난달 30일 임직원과 외빈 300여 명이 선포식을 열었다.
- 신뢰와 디지털 혁신을 앞세워 서민금융 강화를 추진한다.
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사명 변경 기념 전국 가두 캠페인·정기적금 특판 진행
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = SBI저축은행은 '교보SBI저축은행'으로 사명을 변경하고 새롭게 출범했다고 2일 밝혔다.
교보SBI저축은행은 지난달 30일 서울 종로구 광화문 교보생명빌딩에서 임직원과 주요 외빈 등 300여 명이 참석한 가운데 사명 변경 선포식을 열었다. 행사는 대표이사 기념사와 신규 CI 선포 세리머니, 주니어보드 스피치 등으로 진행됐다.
김문석 교보SBI저축은행 대표이사는 기념사에서 신뢰와 혁신, 사람을 향한 가치와 미래를 향한 도전을 강조했다.
김 대표는 "SBI의 금융과 기술 결합을 통한 시장 개척 정신과 디지털 혁신 DNA에 교보가 가진 고객에 대한 신뢰와 사람을 향한 진정성을 결합하겠다"며 "고객이 더욱 만족하고 신뢰할 수 있는 금융회사, 대한민국을 선도하는 디지털 금융회사로 거듭나겠다"고 말했다.
이어 "저축은행의 본질인 서민·중소기업 금융 지원과 신뢰라는 기본을 굳건히 지키는 동시에, 디지털 기술 활용과 과감한 도전으로 급변하는 금융환경의 변화를 선도해야 한다"고 강조했다.
주니어보드도 스피치를 통해 신뢰와 혁신을 바탕으로 가장 신뢰받는 서민금융 파트너이자 최고 수준의 디지털 저축은행으로 거듭나겠다는 비전을 제시했다.
교보SBI저축은행은 사명 변경과 공식 출범을 기념해 대고객 이벤트도 진행한다. 서울 을지로와 광화문 일대, 전국 각 지점 인근에서 가두 캠페인을 펼치고 정기적금 특판 등 고객 행사를 실시할 예정이다.
yunyun@newspim.com