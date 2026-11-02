네이버클라우드·육군 군수사령부, 군수 분야 AI 도입 협력

AI 핵심 요약beta
- 네이버클라우드는 2일 육군 군수사령부와 군수 분야 AI 도입 협약을 체결했다
- 양 기관은 조달·정비·물류 업무에 AI를 적용하고 군 특화 플랫폼을 개발한다
- 네이버클라우드는 군수 클라우드와 AI 에이전트 구축, 인재 양성도 지원한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
군수 특화 클라우드 구축 추진
[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = 네이버클라우드는 육군 군수사령부와 군수 분야 인공지능(AI) 도입을 위한 업무협약을 체결했다고 2일 밝혔다.
양 기관은 지난달 30일 대전 육군 군수사령부에서 협약식을 열고 조달·정비·물류 등 군수 업무에 AI 기술을 적용하기로 했다.
우선 필요한 군수 물자를 AI로 분석해 조달하는 군 특화 플랫폼과 무기체계의 상태 데이터를 분석해 고장을 예측하는 상태기반정비(CBM+) 기술을 공동 개발하고 실증한다. 디지털 트윈 기반 스마트 물류 및 스마트 팩토리 구축도 추진한다.
네이버클라우드는 그래픽처리장치(GPU) 인프라 활용을 위한 컨설팅과 군수 특화 클라우드 구축을 지원한다. 현장에 엔지니어를 배치해 반복 업무를 자동화하는 AI 에이전트도 개발할 계획이다.
양 기관은 군수 분야 AI 인재 양성과 플랫폼 운영·고도화에도 협력할 예정이다.
김유원 네이버클라우드 대표는 "육군 군수사령부와 함께 현장에서 검증된 AI 군수 모델을 만들고 국방 AI 전환에 기여하겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com