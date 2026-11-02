"AI 데이터센터, 국산 기술 성장 발판 돼야"…산업계 제도 개선 촉구

AI 핵심 요약beta
- 한국경제인협회는 2일 AI 데이터센터 산업 간담회를 개최했다.
- 기업들은 전력 공급 사전확인과 인허가 절차 개선을 요구했다.
- 국산 AI 반도체와 전력·냉각 장비 지원 확대도 건의했다.
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국산 NPU·냉각 장비 실증 확대 건의
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 국내 인공지능(AI) 데이터센터 투자가 관련 산업의 성장과 수출 확대로 이어지려면 전력 공급과 인허가 절차를 개선하고 국산 AI 반도체와 전력·냉각 장비의 시장 진입을 지원해야 한다는 산업계의 목소리가 나왔다.
한국경제인협회는 2일 서울 여의도 FKI타워에서 대통령 직속 국가인공지능전략위원회와 공동으로 'AI 데이터센터 산업 생태계 활성화를 위한 기업 간담회'를 개최했다고 밝혔다. 김창범 한경협 상근부회장은 "이제는 AI 데이터센터를 얼마나 많이 짓느냐뿐 아니라 무엇으로 채우느냐도 중요하다"며 "우리 기업의 반도체와 전력·냉각 기술이 국내 데이터센터에서 활용되고, 그 경험이 글로벌 수주와 수출로 이어지는 선순환 구조를 만들어야 한다"고 강조했다.
기업들은 우선 데이터센터 투자 결정에 필요한 전력 공급 시기와 용량을 사전에 확인할 수 있는 체계가 필요하다고 건의했다. 부지 확정 전에도 전력 공급 가능 여부를 협의할 수 있는 전담 창구를 마련하고, 건축·교통·환경 등 복잡한 인허가 절차도 개선해야 한다는 주장이다. 특히 내년 3월 시행 예정인 '인공지능데이터센터 산업 진흥에 관한 특별법' 하위법령에 인허가 처리기한을 명시해 달라고 요청했다.
국산 AI 반도체의 초기 수요 확보도 주요 과제로 제시됐다. 기존 해외 GPU 중심의 소프트웨어 환경으로 인해 국산 신경망처리장치(NPU)의 데이터센터 도입이 어렵다는 지적이다. 기업들은 공공 AI 사업의 조달 기준을 특정 제품이 아닌 성능과 용량 중심으로 개선하고, 국산 NPU가 실제 데이터센터에서 성능을 검증할 기회를 확대해야 한다고 강조했다.
전력·냉각 장비 분야에서는 국산 제품의 실증 기회 확대와 인증 절차 간소화를 요구했다. 변압기와 배전반, 냉각설비 등의 시장 진입을 돕기 위해 대규모 시험시설과 실증 비용 지원이 필요하다는 설명이다. 지역 재생에너지를 인근 데이터센터에서 활용할 수 있도록 마이크로그리드 관련 제도 개선도 건의했다. 국가AI전략위원회와 한경협은 이날 수렴한 의견을 구체화해 향후 정부 AI 정책에 반영될 수 있도록 협의를 이어갈 계획이다.
mkyo@newspim.com