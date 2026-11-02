네이버 디지털옥외광고, 광고주 78.5% 대행사 없이 직접 집행

AI 핵심 요약beta
- 네이버는 2일 중소상공인 디지털옥외광고 이용 현황 리포트를 발간했다
- 광고주의 78.5%는 대행사 없이 직접 운영했으며 평균 집행액은 18만원대였다
- 네이버는 12일부터 IPTV로 광고 매체를 확대해 2000만 가구에 송출할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
월간 광고 지속률 70% 웃돌아
[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = 네이버는 중소상공인을 대상으로 운영하는 디지털옥외광고의 이용 현황을 분석한 '네이버 디지털옥외광고 리포트'를 발간했다고 2일 밝혔다.
이번 연구는 숙명여자대학교 문장호 교수와 인하대학교 정혜승 교수 연구진이 네이버와 공동으로 진행했다. 올해 2분기 광고주의 거래·예약 데이터와 심층 인터뷰 등을 분석했다.
네이버 디지털옥외광고는 식당 주문기기, 아파트 엘리베이터, 편의점 등에 설치된 디지털 화면에 지역 기반 광고를 송출하는 서비스다. 인공지능(AI)을 활용해 광고 소재를 제작하고 주 단위로 광고를 집행할 수 있다.
연구 결과 전체 광고주의 78.5%가 대행사 없이 직접 광고를 운영하는 것으로 나타났다. 주요 이용 업종은 미용실, 피트니스센터, 학원, 반려동물 미용 등 지역 기반 서비스업이었다.
광고주 1곳당 분기 평균 집행액은 18만4542원이었다. 분기 광고비가 5만원 미만인 광고주는 전체의 41.3%, 하루 광고 예산이 1만원 이하인 경우는 61.7%로 집계됐다.
광고 이용 지속률도 70%를 웃돌았다. 4월 광고주의 72.6%가 5월에도 광고를 집행했으며, 5월 광고주의 71.2%가 6월에도 이용을 이어갔다.
네이버는 현재 약 35만9000개 기기에서 디지털옥외광고를 송출하고 있다. 오는 12일부터는 IPTV로 매체를 확대해 전국 약 2000만 가구에도 광고를 송출할 계획이다.
송재훈 네이버 디지털옥외광고(DOOH) 사업 리더는 "생활밀착형 매체 중심으로 광고 도달 범위를 지속 넓히며 솔루션을 고도화해갈 계획"이라고 말했다.
flurry327@newspim.com