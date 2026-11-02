포스코홀딩스, 中 진출기업 지원 나선다…베이징 'K-마루' 출범

AI 핵심 요약beta
- 포스코홀딩스는 2일 베이징 포스코센터에 K-마루를 개소했다
- 국내 공공기관 22곳이 모여 기업 지원 서비스를 제공한다
- 무역·투자·금융·기술 분야 협업과 운영 효율을 강화한다
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코트라·수출입은행 등 22개 기관 순차 입주…무역·금융·기술 지원 통합
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 포스코홀딩스가 중국 베이징에 보유한 업무시설을 활용해 국내 공공기관 22곳이 한데 모이는 민관협력 거점을 조성했다. 중국 진출 한국 기업들이 무역과 금융, 기술 등 다양한 공공지원 서비스를 한곳에서 이용할 수 있게 된다.
포스코홀딩스는 2일 중국 베이징 포스코센터에서 해외 공공기관 통합 플랫폼 '베이징 K-마루' 개소식을 개최했다고 밝혔다.
K-마루는 해외 각지에 분산된 국내 공공기관 사무소를 한곳에 모아 현지 기업과 교민에게 통합 서비스를 제공하는 플랫폼이다. 민간기업의 업무시설과 공공기관의 지원 기능을 결합한 것은 이번이 처음이다.
베이징 K-마루는 포스코센터 11·12층에 들어섰다. 코트라와 한국수출입은행, 한국무역보험공사 등 6개 기관이 입주해 있으며 한국전력과 산업은행 등 16개 기관이 순차적으로 합류할 예정이다.
전체 22개 기관의 입주가 완료되면 전 세계 단일 K-마루 가운데 최대 규모가 된다. 입주 기관들은 공동 인프라를 활용해 운영비용을 줄이고 무역·투자·금융·기술 분야의 협업을 확대할 계획이다.
포스코홀딩스는 베이징 포스코센터를 중국 진출 국내 기업과 교민을 지원하는 거점으로 육성하고 안정적인 업무 환경을 제공할 방침이다.
chanw@newspim.com