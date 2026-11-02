CJ대한통운, 식품 소상공인 27곳 지원…온담푸드 매출 약 600%↑

AI 핵심 요약beta
- CJ대한통운은 2일 식품 소상공인 27곳 지원 캠페인을 마무리했다
- 전국 226개사 중 27곳을 선정해 배송비와 홍보를 지원했다
- 유튜브 콘텐츠는 누적 조회수 428만회를 기록했고 매출 증가 사례도 나왔다
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홍보 영상 조회수 428만 회
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = CJ대한통운은 식품 소상공인 27곳에 배송비와 제품 홍보를 지원한 상생 캠페인 '함께사네, 가치오네'를 마무리했다고 2일 밝혔다.
지난 4월 27일부터 약 한 달간 진행한 공모에는 전국 식품 소상공인 226개사가 지원했다. CJ대한통운은 제품 경쟁력과 배송 적합성 등을 평가해 27개사를 선정하고 배송지원금을 제공했다.
선정 업체 가운데 블라인드 심사를 거친 10개사에는 유튜브 홍보 콘텐츠 제작과 판매 이벤트도 지원했다. 캠페인은 지난해 중소 식품 브랜드를 소개한 '만원리뷰'의 후속 프로젝트로 진행됐다.
CJ대한통운은 자사 유튜브 채널 '이게오네'에서 크리에이터 '흑백리뷰'와 함께 소상공인 식품을 소개하는 '오과장네 택배한끼' 콘텐츠를 선보였다. 해당 콘텐츠의 누적 조회수는 428만 회를 기록했다.
소비자 반응이 좋았던 2개 업체는 '흑백리뷰' 채널에도 소개됐다. 영상 공개와 함께 제품 판매 이벤트를 진행했다.
참여 업체인 게장 전문업체 온담푸드는 캠페인 직후 매출이 기존 평균보다 약 600% 늘었다고 밝혔다. CJ대한통운은 배송 지원과 콘텐츠 홍보를 판매 행사에 연계한 사례로 온담푸드를 제시했다.
kji01@newspim.com