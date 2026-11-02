NS홈쇼핑, 한우 기획전…8일까지 전 상품 10% 할인

AI 핵심 요약beta
- NS홈쇼핑은 2일 NS몰에서 한우세일 기획전을 진행한다고 밝혔다.
- 기획전은 8일까지 냉장 한우 상품을 10% 즉시 할인 판매한다.
- 등심 1㎏은 6만4900원, 국거리 800g은 2만4990원에 판매한다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = NS홈쇼핑은 NS몰에서 한우 상품을 10% 즉시 할인하는 '2026 소프라이즈 대한민국 한우세일' 기획전을 오는 8일까지 진행한다고 2일 밝혔다.
이번 기획전은 지난 1일 '대한민국이 한우 먹는 날'을 맞아 마련됐다. 구이용 등심과 국거리 등 냉장 한우 상품을 판매한다.
대표 상품인 '냉장한우 등심 1등급 500g×2팩(총 1kg)'은 6만4900원으로, 100g당 가격은 6490원이다.
'산들한우 1+등급 냉장 국거리 800g'은 2만4990원, '서가한우 1+등급 등심 300g'은 2만7900원에 판매한다.
'대한민국이 한우 먹는 날'은 한우 소비를 활성화하기 위해 2008년부터 기념해 온 날이다. 소 우(牛)자에 한 일(一)자가 세 번 들어가는 점 등을 고려해 11월 1일로 정했다.
행사 상품과 할인 혜택에 관한 자세한 내용은 NS몰 기획전 페이지에서 확인할 수 있다.
kji01@newspim.com