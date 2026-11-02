배민, 장보기 최대 60% 할인…안동 가게 50곳 배달·픽업 지원

AI 핵심 요약beta
- 우아한형제들은 2일 장보기·쇼핑 할인행사를 시작했다
- 배민B마트는 일부 상품을 최대 60% 할인하고 쿠폰을 제공했다
- 안동 50여곳은 주문 금액별 최대 1만원 할인전을 운영했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
마트데이 7일까지 진행
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 배달의민족 운영사 우아한형제들은 장보기·쇼핑 일부 상품을 최대 60% 할인하고 경북 안동 지역 가게의 배달·픽업 할인 기획전을 운영한다고 2일 밝혔다.
배민B마트는 오는 4일부터 8일까지 '5일장' 프로모션을 통해 신선식품과 가공식품, 생활용품 등 일부 품목을 최대 60% 할인한다. 행사 기간 전 고객에게 1+1 쿠폰을 제공하고 일부 상품에는 1+1 행사도 적용한다.
한우 정육은 오는 4일까지 최대 46% 할인한다. 전국한우협회가 지정한 한우데이를 기념한 행사다.
장보기·쇼핑에 입점한 이마트, 이마트에브리데이, GS더프레시, 홈플러스익스프레스, 노브랜드 등은 오는 7일까지 '마트데이'를 진행한다. 배달팁 0원 혜택과 할인 쿠폰을 제공하며 BC카드 결제 고객에게는 선착순 추가 할인이 적용된다.
안동에서는 배민 입점 가게 50여 곳이 배달·픽업 기획전에 참여한다. 해당 매장에서 1만5000원 이상 주문하면 5000원, 3만원 이상 주문하면 1만원을 할인받을 수 있다.
이번 프로모션은 10개 정부 부처가 공동 주관하는 국가 단위 소비 진작 행사인 2026 코리아 그랜드 페스티벌에 맞춰 마련됐다. 행사는 오는 15일까지 진행되며 개막 행사는 지난달 31일 안동에서 열렸다.
kji01@newspim.com