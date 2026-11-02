HD현대, 2026년 임원 인사 단행…부사장 7명 등 77명 승진·선임

AI 핵심 요약beta
- HD현대는 2일 부사장 7명 등 임원 77명을 승진·선임했다
- 이번 인사는 조직 안정과 글로벌 사업·AX 전환에 초점을 맞췄다
- HD현대는 이달 중 2027년 경영계획 전략회의를 개최한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD현대가 부사장 7명과 전무 23명을 승진시키고 상무 47명을 신규 선임하는 2026년 임원 인사를 단행했다. 조직 안정과 사업 연속성을 유지하면서 글로벌 사업 확대와 인공지능 전환(AX)을 이끌 인재를 발탁하는 데 초점을 맞췄다.
HD현대는 2일 지난달 7일 실시한 사장단 인사에 이은 후속 임원 인사를 발표했다.
이번 인사에서 HD현대중공업 설귀훈 전무와 HD한국조선해양 이상혁 전무 등 7명이 부사장으로 승진했다. HD건설기계 심성우 상무 등 23명은 전무로 승진했으며 HD현대오일뱅크 이경원 수석 등 47명이 상무로 신규 선임됐다.
HD현대는 글로벌 사업 확대에 대응하기 위해 해외사업 운영 경험과 전문성을 갖춘 인재를 중용했다고 설명했다. 기존 사업에 대한 이해를 바탕으로 AX·디지털 전환(DX)을 추진할 인력도 적극 발탁했다.
이번 인사는 경영진 교체에 따른 조직 변화를 최소화하면서 미래 성장동력을 확보하는 데 무게를 뒀다.
HD현대는 이달 중 전 계열사 사장단이 참여하는 '2027년 경영계획 전략회의'를 열고 내년도 사업계획과 실행 방안을 확정할 예정이다.
◇ HD한국조선해양
▲ 부사장 이상혁 임대준 ▲ 전무 김경두 이동주 한범우 ▲ 상무 곽상윤 곽상혁 권오석 신원근 최범호
◇ HD현대중공업
▲ 부사장 설귀훈 이철헌 ▲ 전무 박종원 이원섭 정우만 최정진 하점수 ▲ 상무 강창민 권민재 김준호 박임배 박필용 손동식 손은종 오훈규 우동현 이동환 이임훈 최주열 표정호 ▲ 상무(전문위원) 유정택 윤욱현
◇ HD현대삼호
▲ 전무 박서린 ▲ 상무 기학연 박종호 ▲ 상무(전문위원) 홍석한
◇ HD현대마린솔루션
▲ 전무 정창인 ▲ 상무 윤종근
◇ HD현대마린엔진
▲ 전무 여인표
◇ HD현대사이트솔루션
▲ 상무 김윤기
◇ HD건설기계
▲ 부사장 임형택 ▲ 전무 김무승 문형철 심성우 ▲ 상무 김도윤 송상학 안정환 전성관
◇ HD현대오일뱅크
▲ 부사장 조진현 ▲ 전무 박상조 박진혁 서석현 이경직 최찬호 ▲ 상무 김준형 김태영 신주성 이경원 이윤경 이현도 전평배 조우태 허성대
◇ HD현대일렉트릭
▲ 부사장 양재철 ▲ 전무 김주석 정계환 ▲ 상무 강종성 강화구 김선길 김지홍
◇ HD현대로보틱스
▲ 상무 최재환 황재화
◇ HD현대에너지솔루션
▲ 상무 김면수
◇ AMC사이언스
▲ 전무 부지홍
◇ 씨마크서비스
▲ 전무 이성호
◇ HD현대
▲ 상무 김은진 최상현
chanw@newspim.com