"김치맨"이라 불리자 박항서 감독 격분...구단 회장까지 말렸다

AI 핵심 요약beta
- 박항서 감독은 1일 원정 경기 후 인종차별 조롱에 격분했다
- 상대 관중들은 박 감독과 선수에게 모욕적 발언을 반복했다
- 깐짜나부리 구단은 인종차별을 규탄했으며 경기는 2-2로 끝났다
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박 감독 "내려오라"며 소리치며 강력 반발
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 태국 프로축구 2부리그 깐짜나부리 파워 FC를 이끄는 박항서 감독이 원정 경기 직후 관중으로부터 도 넘은 인종차별적 조롱을 당해 격분하는 일이 벌어졌다.
박 감독은 1일(현지시간) 태국 촌부리 농프루 스타디움에서 열린 파타야 유나이티드와의 2026-2027시즌 타이리그2 9라운드 원정 경기를 2-2 무승부로 마친 뒤 상대 관중과 거칠게 충돌했다.
사건은 경기 종료 후 박 감독과 선수단이 라커룸으로 이동하는 과정에서 발생했다. 파타야 유니폼을 입은 서양 출신 외국인 관중으로 추정되는 남성들이 박 감독을 향해 한국 문화와 음식을 비하하는 "김치맨"이라는 모욕적 표현을 욕설과 함께 반복해서 외쳤다.
해당 관중들은 선제골을 넣은 마다가스카르 출신 미드필더 존 바지오를 향해서도 왜소한 체구를 비하하는 태국어 멸칭을 내뱉으며 언어폭력을 퍼부었다.
도 넘은 도발에 박 감독은 손가락을 입에 대며 '조용히 하라'는 제스처를 취했으나 조롱이 계속되자 분노를 참지 못했다. 격분한 박 감독은 관중석을 향해 "내려오라"고 소리치며 강하게 항의했다. 구단 관계자들과 회장, 골키퍼 사루트 나스리가 황급히 박 감독을 만류하면서 다행히 물리적 충돌로 이어지지는 않았다.
경기 직후 깐짜나부리 구단은 공식 성명을 내고 "누구든, 어디 출신이든, 피부색이 어떻든 모든 사람은 소중하며 동등하게 존중받아야 한다"라며 "모든 형태의 인종차별과 혐오에 단호히 반대한다"고 강도 높게 비판했다.
이날 깐짜나부리는 존 바지오와 조의 연속골로 앞서갔으나 동점을 허용하며 2-2로 비겼다. 시즌 성적 3승 5무 1패(승점 14)를 기록한 깐짜나부리는 리그 6위에 자리했다. 현지 매체에 따르면 이번 인종차별 사건에 대한 당국의 공식 징계 절차는 아직 발표되지 않았다.
psoq1337@newspim.com