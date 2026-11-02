스마일게이트 퓨처랩, 교사 제안 '퓨처비 챌린지' 개최

AI 핵심 요약beta
- 스마일게이트 퓨처랩은 2일 가족과 함께하는 퓨처비 챌린지를 개최했다
- 교사 제안으로 마련된 캠프에 학부모와 초등학생 50여 명이 참가했다
- 참가자들은 디지털 도구로 생활 속 문제 해결책을 제작하고 발표했다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 스마일게이트 퓨처랩이 초등학교 교사들의 제안으로 '2026 가족과 함께하는 퓨처비 챌린지'를 개최했다고 2일 밝혔다.
퓨처비 챌린지는 UN 지속가능발전목표(SDGs)를 주제로 디지털 기술을 활용해 사회문제 해결책을 찾는 프로젝트다. 올해 6회째로 지난 5년간 전국 학교와 교육기관에서 4만 명 이상이 참가했다.
향산초 교사들이 "학교에서 배운 것을 집에서 자녀와 해보고 싶다"며 아이디어를 제안해 시작됐다. 스마일게이트 퓨처랩과 경기도디지털역량교육연구회, 김포AI로봇교육연구회, 김포디지털기반수업혁신연구회가 협업해 원데이 캠프로 구성했다.
캠프에는 학부모와 초등학생 자녀 50여 명이 참가했다. 1~3학년은 MIT 미디어랩의 모바일 코딩 앱 옥토스튜디오를, 4~6학년은 Arm 기반 교육용 보드 마이크로비트를 활용했다. 학생들은 일상에서 불편했던 문제를 찾아 디지털 도구로 해결 방안을 제작하고 발표했다.
학부모들은 자녀와 함께 참여하면서 동시에 교육자로서 수업 운영 방식을 배웠다. 퓨처랩의 창의 환경 설계 노하우를 공유받고 자신의 교실에 적용할 방법을 정리했다.
캠프를 기획한 최상현 향산초 교사는 "교실의 퓨처비 챌린지 창의 환경을 자녀와 함께 경험하고 싶었다"며 "교사들이 연수와 가족 시간을 동시에 충족할 수 있어 만족스러웠다"고 말했다.
오숙현 스마일게이트 퓨처랩 실장은 "퓨처비 챌린지를 현장 교육자들이 자발적으로 아이디어를 내고 실행한 창의 교육의 현장 주도형 확장 사례"라며 "교사들이 학교 현장에서 적용 가능한 창의·디지털 교육 경험을 얻어 갔기를 바란다"고 밝혔다.
origin@newspim.com