이노테크, 국가생산성대상 대통령 표창 수상

AI 핵심 요약beta
- 이노테크는 2일 대통령 표창 수상 사실을 밝혔다.
- 기술개발과 공정 개선으로 생산성과 품질 향상을 인정받았다.
- 반도체·MLCC 장비 확대와 고객 협력 강화에 나선다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
전자부품 제조장비로 사업 포트폴리오 확대
[서울=뉴스핌] 설희 기자 = 복합 신뢰성 환경시험 장비 전문기업 이노테크가 지난달 29일 서울 여의도 KBS홀에서 열린 '2026 대한민국 생산성·지속가능경영 혁신대상'에서 기업·단체 종합대상 부문 대통령 표창을 수상했다고 2일 밝혔다.
올해로 50회를 맞은 국가생산성대회는 산업통상부가 주최하고 한국생산성본부가 주관하는 행사다. 산업 현장의 생산성 혁신과 지속가능경영 확산에 기여한 기업과 유공자를 포상하기 위해 마련됐다.
이노테크는 기술개발과 업무 프로세스 개선, 생산 효율성 및 품질 경쟁력 향상 등의 성과를 인정받아 기업·단체 종합대상 부문 대통령 표창을 받았다.
이노테크는 디스플레이와 반도체, 적층세라믹콘덴서(MLCC) 제조공정에 활용되는 장비를 공급하고 있다. 연구개발과 장비 성능 고도화를 통해 관련 제조장비 사업을 확대하고 있다.
특히 낸드플래시와 MLCC 관련 제조장비를 중심으로 사업 포트폴리오를 넓히고 있다. 회사 측은 올해 MLCC 장비 부문 매출이 전년 대비 5배 이상 증가할 것으로 예상하고 있다.
회사는 디스플레이 제조장비 분야에서 축적한 기술을 기반으로 반도체와 전자부품 제조장비 분야로 사업 영역을 확대할 계획이다. 국내외 고객사와의 협력도 강화한다는 방침이다.
이노테크 관계자는 "이번 대통령 표창 수상은 지속적인 성장을 바탕으로 산업에 기여하는 기업임을 대외적으로 인정받았다는 점에서 뜻깊다"며 "앞으로도 끊임없는 기술혁신과 제조장비 경쟁력 강화를 통해 고객사의 생산성 향상에 기여하고, 사업 영역 확대를 통해 지속가능한 성장을 이어가겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com