손석구·박보영, 강형철 신작 '너와 함께라면' 출연…촬영 돌입

AI 핵심 요약beta
- 손석구와 박보영은 2일 강형철 감독 신작 촬영에 들어갔다
- 영화는 키스와 타임루프를 소재로 한 판타지 로맨틱 코미디다
- 두 배우는 크루즈와 싱가포르·태국 등에서 촬영할 예정이다
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박보영, '과속스캔들' 이후 강형철 감독과 18년 만에 재회
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 손석구와 박보영이 강형철 감독의 신작 '너와 함께라면'에 출연한다.
콘텐츠 그룹 NEW 영화사업부가 투자하는 '너와 함께라면'은 손석구와 박보영의 캐스팅을 확정하고 지난달 31일 촬영에 들어갔다고 2일 밝혔다.
'너와 함께라면'은 하루 한 번 키스하지 않으면 내일을 맞이할 수 없는 커플이 크루즈 여행 중 뜻밖의 이별을 겪은 뒤 다시 만나기 위해 나서는 과정을 그린 판타지 로맨틱 코미디다.
'과속스캔들', '써니', '타짜-신의 손', '스윙키즈', '하이파이브' 등을 연출한 강형철 감독의 첫 로맨스 장르 연출작이다. '키스'와 '타임루프'를 소재로 로맨틱 코미디와 어드벤처 요소를 결합한다.
손석구는 아내 오성과 떨어진 뒤 다시 만나기 위해 낯선 곳에서 길을 찾아가는 남편 지경 역을 맡았다. 박보영은 크루즈에 홀로 남은 채 남편과 다시 만나기 위해 움직이는 오성 역을 연기한다.
특히 박보영은 2008년 영화 '과속스캔들' 이후 18년 만에 강형철 감독과 다시 작품을 함께한다. 손석구와 박보영은 이번 작품을 통해 처음 호흡을 맞춘다.
촬영은 국내를 비롯해 싱가포르와 태국 등에서 진행될 예정이다. 대형 크루즈와 해외 로케이션을 활용해 작품의 주요 장면을 촬영한다.
강 감독은 "시간이 갈수록 한 편 한 편이 더욱 귀하게 느껴진다"며 "오늘의 크랭크인 경험을 소중히 여겨 관객에게 기분 좋은 즐거움을 전할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
일러스트레이터 하이쑤와 협업한 시나리오북 아트워크도 공개됐다. 아트워크에는 서로를 찾아가는 두 주인공의 모습을 연속 동작으로 표현했다.
taeyi427@newspim.com