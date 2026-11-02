서울독립영화제 개막작에 배우 변우석 제작지원작 3편 선정

AI 핵심 요약beta
- 서울독립영화제는 2일 변우석 지원작 세 편을 개막작으로 선정했다
- 개막작은 ‘그녀는 항상’, ‘디이디임바알’, ‘노웨어’로 월드프리미어 공개된다
- 세 작품은 사랑을 주제로 청년들의 현실과 관계를 각기 담았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
25일 개막…CGV압구정·청담씨네시티서 10일간 개최
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 제52회 서울독립영화제가 배우 변우석의 단편영화 제작지원 프로젝트 'SIFF X 변우석: Shorts on 2025' 선정작 3편을 개막작으로 상영한다고 2일 밝혔다.
개막작은 박정빈 감독의 '그녀는 항상', 허지윤 감독의 '디이디임바알', 이주용 감독의 '노웨어'다. 세 작품 모두 이번 영화제에서 월드 프리미어로 공개된다.
'SIFF X 변우석: Shorts on 2025'는 지난해 변우석의 후원으로 신설된 단편영화 제작지원 프로젝트다. 독립영화 창작자의 작품 기획과 제작을 지원하며, 이번에 완성된 세 작품이 영화제 개막작으로 선정됐다.
세 작품은 모두 '사랑'을 주제로 서로 다른 청년들의 현실과 관계를 다룬다.
'그녀는 항상'은 기계에 대체돼 실직 위기에 놓인 공항 안내원 진주가 임신 사실을 알게 된 뒤 남편의 수상한 흔적을 발견하면서 벌어지는 이야기다. 불안정한 현실에 놓인 부부의 관계를 그린다.
'디이디임바알'은 시간을 멈출 수 있는 소녀 소완의 첫사랑을 다룬다. 좋아하는 사람을 바라보는 데 능력을 사용하던 소완이 풋살팀 코치 우석을 만나면서 변화하는 과정을 SF와 판타지, 로맨스, 스포츠 장르를 결합해 풀어낸다.
'노웨어'는 퀵 배달원 영우와 톨게이트 수납원 은영이 12월 31일 하루를 보내는 과정을 따라간다. 오래된 연인인 두 사람의 노동과 생활, 새해를 앞두고 엇갈리는 약속을 담았다.
개막 상영 이후 '그녀는 항상'과 '디이디임바알'은 페스티벌 초이스 단편 쇼케이스에서 다시 상영된다. '노웨어'는 본선 단편경쟁 부문에 진출해 관객과 만난다.
서울독립영화제는 오는 4일 오전 11시 서울 아트나인에서 공식 기자회견을 개최한다. 개막작 세 편의 감독과 배우가 참석하며 영화제 프로그램과 배우 김도연이 참여한 공식 트레일러도 공개할 예정이다.
제52회 서울독립영화제는 오는 25일부터 12월 4일까지 10일간 CGV압구정과 CGV청담씨네시티에서 열린다.
taeyi427@newspim.com