부산시 '디자인-부산2026' 5일 개막…"옛 고무공장부터 공항·전시장까지"

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 2일 5일부터 15일까지 6개 구에서 디자인 행사를 개최한다고 밝혔다
- 11개국 대학과 기업이 폐기물·산업 유산 활용 작품과 디자인을 선보인다
- 시민 체험과 워크숍·페어·해커톤으로 도시 문제 해결 방안을 모색한다
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산업 유산 활용한 디자인 자산
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 버려진 고무와 폐그물, 산업 유산이 디자인 작품으로 다시 태어난다.
부산시는 5일부터 15일까지 11일간 '바다·사람·환경'을 주제로 '디자인-부산2026'을 개최한다고 2일 밝혔다. 행사는 동래구와 동구, 부산진구, 해운대구, 수영구, 강서구 등 6개 구에서 열린다.
11개국 15개 대학과 133개 기업이 참여하며 시민과 대학생, 디자이너 등 공식 참여 인원은 331명이다. 특정 전시장에 집중하지 않고 산업 유산과 문화시설, 공항 등 도시 곳곳을 행사 공간으로 활용하는 방식이다.
개막식과 디자인 주제관은 동래구 수안동 동일고무벨트 동래공장에 마련된다. 과거 고무 제품을 생산하던 공장에 남은 철근과 자투리 고무, 폐그물, 스티로폼 등을 활용한 작품을 전시한다.
'From Waste to Wonder'를 주제로 한 전시에서는 변대용 작가의 높이 4ｍ 이상 대형 북극곰 조형물 '나의 곰'도 선보인다. 폐기물과 오래된 공장을 활용해 환경 문제와 산업 유산의 의미를 함께 보여주는 자리다.
수영구 F1963에서는 9개국 대학생이 참여하는 글로벌 협업 워크숍이 열린다. 참가자들은 고령자를 위한 이동 서비스와 지속 가능한 해변 가구 등 생활과 밀접한 디자인 해법을 구상한다.
시민 체험 프로그램도 진행된다. F1963에서는 부산 갈매기를 형상화한 모빌을 만들고 전시할 수 있다. 김해국제공항 국내선 아트홀에서는 국제 디자인 어워드 'DBEW 2026' 수상작을 전시한다. 폐인형을 재활용한 의자에 앉아 작품의 일부가 되는 체험도 마련된다.
동구 부산항국제전시컨벤션센터(BPEX)에서는 9일부터 11일까지 디자인 페어가 열린다. 지역 기업인 루메나와 옥스포드, 아커드 등이 참여해 해양레저용품과 생활용품, 산업디자인 제품을 소개한다.
10일에는 비즈니스 라운지에서 국내외 바이어와 참가 기업 간 상담이 진행된다. 기업들은 거래와 사업 협력, 투자 유치 가능성을 타진한다. BPEX 디자인 페어에는 11개국 기업과 대학이 참여해 해양·환경·패션·제품 디자인 등을 선보일 예정이다.
도시 문제 해결을 위한 논의도 이어진다. 9일 열리는 디자인 서밋에서는 3개국 전문가 5명이 도시와 문화, 산업, 정책에서 디자인이 맡는 역할을 논의한다.
11일에는 시민과 학생, 전문가 등 110명이 참여하는 디자인 해커톤이 열린다. 10개 팀이 부산의 도시 문제를 주제로 해결 방안과 디자인 아이디어를 제시한다.
지역 기업 상품을 소개하는 '디자인 편의점'은 F1963과 해운대플랫폼, KT&G 상상마당에서 운영된다. 24개 지역 기업의 생활용품과 디자인 굿즈, 지역 브랜드 상품을 판매한다.
시는 이번 행사를 계기로 산업 유산과 문화, 일상 공간을 도시 디자인 자산으로 활용할 계획이다.
전재수 시장은 "부산의 바다와 공장, 거리와 일상에 담긴 가능성을 새롭게 발견하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com