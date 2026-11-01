[프로배구] '왕빈+호키 57점 맹폭' 달라진 삼성화재, KB손보 꺾고 첫 승 신고

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 지난 시즌 최하위에 머물렀던 삼성화재가 새 시즌 첫 경기부터 달라진 모습을 보여줬다. 새 아시아쿼터 왕빈과 외국인 공격수 펠리페 호키(등록명 호키)의 활약을 앞세워 기분 좋은 출발을 알렸다.

삼성화재는 1일 평택 이충문화체육관에서 열린 2026-2027 HK흥국금융 V-리그 남자부 KB손해보험과의 원정 경기에서 세트스코어 3-1(26-24 25-23 36-38 25-19)로 승리했다. 지난 시즌 남자부 7개 구단 중 최하위에 그쳤던 삼성화재는 개막전부터 승점 3을 챙기며 반등의 신호탄을 쐈다.

[서울=뉴스핌] 삼성화재 선수들이 1일 열린 KB손해보험과의 경기에서 득점에 성공한 후 기뻐하고 있다. [사진 = KOVO] 2026.11.01 wcn05002@newspim.com

승리의 중심에는 새롭게 합류한 중국 국가대표 출신 아시아쿼터 왕빈이 있었다. 왕빈은 공격성공률 63%를 기록하며 양 팀 최다인 35점을 폭발시켰다.

브라질 출신 아포짓 스파이커 호키도 22점을 올리며 왕빈과 강력한 공격 조합을 형성했다. 김우진은 12점, 미들블로커 김준우는 블로킹 6개를 포함해 10점으로 힘을 보탰다.

경기 초반은 KB손해보험의 분위기였다. 홍상혁과 나경복의 공격을 앞세워 1세트 중반 16-11까지 달아났다. 하지만 삼성화재는 왕빈과 호키의 공격이 살아나면서 추격에 나섰다. 호키의 서브 에이스를 시작으로 점수 차를 좁혔고, 결국 20-20 동점을 만들었다.

승부는 듀스로 이어졌다. 24-24에서 김준우가 해결사로 나섰다. 김준우는 나경복과 리누스 베버(등록명 리누스)의 공격을 연달아 블로킹으로 막아내며 26-24 역전승을 완성했다.

[서울=뉴스핌] 삼성화재의 새로운 아시아쿼터 왕빈이 1일 열린 KB손해보험과의 경기에서 35점을 기록했다. [사진 = KOVO] 2026.11.01 wcn05002@newspim.com

2세트도 접전이었다. 삼성화재는 김준우의 속공과 양희준의 블로킹을 앞세워 6-2로 출발했지만, KB손해보험의 반격에 역전을 허용했다. 이후 왕빈의 후위 공격과 호키의 득점으로 균형을 맞췄고, 23-23에서 상대 홍상혁의 공격 범실과 리누스의 네트 터치가 연달아 나오면서 25-23으로 세트를 가져갔다.

삼성화재는 3세트에서도 승리를 눈앞에 뒀다. 김준우의 블로킹과 김우진의 공격으로 20-16까지 앞섰고, 24-22로 매치포인트를 잡았다.

그러나 KB손해보험도 쉽게 물러서지 않았다. 호키의 네트 터치와 리누스의 공격으로 24-24 동점을 만들었다. 이후 치열한 듀스 접전이 이어졌고, 36-36에서 리누스의 후위 공격과 임동균의 블로킹이 연달아 성공하면서 KB손해보험이 38-36으로 한 세트를 만회했다.

아쉽게 3세트를 내준 삼성화재는 4세트에서 다시 집중력을 발휘했다. 14-14로 팽팽히 맞선 상황에서 호키의 후위 공격과 블로킹이 연달아 성공했고, 왕빈의 서브 득점과 김준우의 블로킹까지 더해지며 20-15로 달아났다.

[서울=뉴스핌] 삼성화재 선수들이 1일 열린 KB손해보험과의 경기에서 득점에 성공한 후 기뻐하고 있다. [사진 = KOVO] 2026.11.01 wcn05002@newspim.com

삼성화재는 이후 상대의 추격을 허용하지 않고 25-19로 4세트를 마무리하며 시즌 첫 승리를 확정했다.

특히 이날은 왕빈의 가세로 삼성화재의 공격력이 한층 강화됐다는 점이 눈에 띄었다. 베테랑 세터 유광우는 왕빈의 후위 공격을 적극적으로 활용하며 상대 블로킹을 흔들었고, 호키에게 집중되던 공격 부담도 분산됐다.

KB손해보험은 리누스가 26점, 홍상혁이 18점, 나경복이 13점, 임동균이 12점으로 분전했지만 승부처마다 나온 범실이 뼈아팠다.

wcn05002@newspim.com