[프로축구] 김천, 광주와 1-1…최하위 면해 '승강 PO' 개최 확정

AI 핵심 요약beta
- 김천 상무가 31일 광주FC와 1-1로 비겨 최하위 탈출을 확정했다
- 김천은 승점 35점으로 남은 경기와 관계없이 최소 11위를 확보했다
- 광주는 승점 22점에 그쳐 다이렉트 강등 위기에 몰렸다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김천 상무가 광주FC와 무승부를 거두며 K리그1 최하위 탈출을 확정지었다. 이에 따라 올 시즌 K리그 승강 플레이오프(PO) 개최가 최종 확정됐다.
김천은 31일 광주월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 34라운드 파이널B 원정 경기에서 광주와 1-1로 비겼다. 승점 35(10위)가 된 김천은 최하위 12위 광주(승점 22)와의 격차를 13점으로 벌렸다. 김천은 남은 4경기 결과와 관계없이 최소 11위를 확보하며 꼴찌를 면했다. 반면 벼랑 끝에 몰린 광주는 11위 부천FC1995(승점 32)와의 격차를 10점에서 줄이지 못하며 다이렉트 강등 위기에 몰렸다.
전반은 전반 2분 이상헌의 중거리 슈팅과 전반 9분 홍윤상의 일대일 기회가 이어졌으나 모두 광주 김동화 골키퍼의 선방에 걸렸다. 광주는 전반 26분 반 흐룬스벤이 사타구니 부상, 전반 36분 하승운이 발목 부상으로 이탈하는 잇단 악재를 맞이했다. 김천은 전반 42분 홍윤상의 슈팅마저 김동화에게 막히며 득점 없이 전반을 마쳤다.
후반 들어 교체 카드가 적중했다. 김천 정정용 감독은 후반 15분 김인균을 투입했고 김인균은 들어간 지 4분 만에 홍윤상의 낮은 컷백을 왼발로 밀어 넣으며 선제골을 터뜨렸다.
실점 후 광주는 매섭게 반격했다. 후반 30분 역습 상황에서 신창무와 바 루아를 거친 패스가 아이데일에게 전달됐다. 아이데일은 페널티박스 왼쪽에서 절묘한 오른발 감아차기 슈팅으로 김천의 골망을 흔들며 균형을 맞췄다. 이후 광주는 후반 43분 주세종까지 투입하며 역전골을 노렸으나 더 이상 득점은 나오지 않았다.
psoq1337@newspim.com