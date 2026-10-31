[프로축구] '송범근 선방쇼' 전북, 대전과 0-0…3, 4위 유지

AI 핵심 요약beta
- 전북과 대전은 31일 K리그1 맞대결에서 0-0으로 비겼다
- 전북은 승점 49로 4위를 지켰지만 6위 추락 위기에 놓였다
- 대전은 승점 50으로 3위를 유지하며 8경기 무패를 이어갔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 진출 티켓을 놓고 벌인 전북 현대와 대전하나시티즌의 파이널 라운드 첫 대결은 승부를 가리지 못했다.
전북과 대전은 31일 전주월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 34라운드(파이널A) 맞대결에서 0-0으로 비겼다.
최근 7경기 1승 4무 2패로 주춤한 4위 전북(승점 49)은 순위를 유지했으나 남은 34라운드 경기 결과에 따라 파이널A 최하위인 6위까지 떨어질 위기에 놓였다. 반면 대전은 연승이 3경기에서 멈췄지만 승점 50으로 3위를 지켰고 무패 행진을 8경기(5승 3무)로 늘렸다.
전북은 전반 4분 도도의 슈팅이 골대를 맞고 나온 데 이어 전반 12분 이탈로의 오른발 슈팅마저 골대를 강타하며 아쉬움을 삼켰다.
반격에 나선 대전도 위협적인 장면을 만들었다. 전반 22분 루빅손의 컷백을 엄원상이 오른발로 마무리했으나 옆그물을 때렸다. 전반 26분에는 이명재가 날카로운 왼발 프리킥을 시도했지만 전북 송범근 골키퍼의 슈퍼세이브에 막혔다.
후반 들어 승부수가 이어졌다. 전북은 맹성웅, 콤파뇨, 이승우, 김영빈을 차례로 투입했고 대전은 디오고와 주앙 빅토르, 김준범을 넣어 공격의 고삐를 당겼다.
후반 중반부터는 송범근의 선방쇼가 빛났다. 송범근은 후반 27분 주앙 빅토르의 골문 앞 슈팅을 쳐낸 데 이어 후반 29분 김준범의 강력한 오른발 중거리 슈팅까지 몸을 날려 막아내며 팀을 위기에서 구했다.
전북 역시 후반 40분 이영재의 코너킥에 이은 조위제의 헤더로 대전 골문을 위협했으나 대전 이창근 골키퍼의 선방에 걸렸다. 결국 두 팀은 골문을 열지 못한 채 0-0 무승부로 경기를 마쳤다.
psoq1337@newspim.com