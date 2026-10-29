[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 10월 29일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌 편집국은 29일 경제 분야 주요 기사를 엄선한 뉴스레터를 배달했다
- 정부는 북·미 정상회담에서 종전선언 발표를 추진하는 방안을 검토했다
- 삼성전자는 내년 실적 개선과 HBM 공급난이 2028년까지 이어질 것으로 전망했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
29일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲[단독] 정부, 북·미 정상회담에서 '종전선언' 발표 추진 ▲[아! 코스피] ⑩ 다시 만피 꿈꾸려면…단기 지수 부양보다 구조 개선해야 ▲삼성전자 "내년 실적 올해 넘는다"…HBM 완판에 2028년까지 공급난 전망 ▲GB 풀어 수도권 10.4만 가구 공급…서울 물량 부족은 변수 ▲[7·7법 점검] ③ 중복 규제에 후속 입법 필요... '사실적시 명예훼손죄' 정비가 핵심 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.