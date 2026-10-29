'기후테크 혁신기업'에 최대 100억원 묶음 지원...정부, 사업화·수출 연계

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29일 중기부·기후부 '제2차 기후테크 혁신연합' 간담회

내년부터 2년 지원 후 성과 평가…우수기업에 3년 추가

2030년 혁신기업 1000개 이상 발굴…실증·공공조달 확대

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 정부가 기후테크 기업의 사업화와 수출, 연구개발(R&D), 융자를 묶어 기업당 최대 5년간 최대 100억원을 지원하는 사업을 내년부터 추진한다. 공공기관의 실증시설과 구매 수요를 연계해 신기술의 시장 진입도 돕는다.

중소벤처기업부와 기후에너지환경부는 29일 서울 중구 온드림 소사이어티에서 열린 제2차 기후테크 혁신연합 간담회에서 '기후테크 혁신기업 육성방향'을 발표했다.

지난 7일 발표한 한국형 녹색대전환(K-GX) 전략의 후속 대책으로, 2030년까지 기후테크 혁신기업 1000개 이상을 발굴하고 예비유니콘 30개를 육성하는 것이 목표다. 기후테크는 온실가스 감축과 기후변화 대응에 기여하는 기술을 뜻한다.

[제공=중소벤처기업부] 2026.10.29 jongwon3454@newspim.com

◆ 2년 지원 뒤 성과 평가…펀드·융자 지원도 확대

핵심은 기업의 성장 목표에 맞춰 여러 지원사업을 다년간 연계하는 것이다. 기업이 매출·고용·수출 등 성장지표로 단계별 목표를 제시하면 사업화와 R&D, 수출, 융자 등을 묶어 지원한다.

우선 2년간 지원한 뒤 중간 성과를 확인하고, 성과가 우수한 기업에 3년을 추가 지원하는 방식이다. 기업별 지원 규모는 최대 100억원으로, 중기부가 다음해부터 사업을 추진할 계획이다.

금융지원은 펀드와 융자 등을 활용해 6000억원 규모의 지원 방안을 발굴한다. 미래환경산업투자펀드의 투자 대상과 녹색융자의 지원 분야에 기후테크를 추가하고, 기후테크 혁신벤처기업에 투자하는 전문펀드 조성도 추진한다.

민간투자 연계 창업지원사업인 팁스(TIPS)는 올해 신규 과제 620개 중 10% 안팎인 62개를 기후테크 등에 우선 배정한다. 민간 운영사로부터 1억~2억원을 먼저 투자받은 기업을 대상으로 기업당 2년간 최대 8억원을 지원한다.

춘천시 동내면 신촌리 기후변화 대응 복합센터 조감도.[사진=강원특별자치도]

◆ 공공시설 실증·조달 연계...별도 육성법 제정 추진

2027~2030년에는 기술·경제적 파급효과가 큰 사업을 기후테크 전략사업으로 지정해 집중 육성한다. 핵심기술 기업과 원재료·부품 공급기업, 완성품 기업을 공급망 단위로 묶어 공동 프로젝트와 기술이전 등을 지원하는 구상이다.

실증 단계에서는 대기업·공공기관과의 협업과 K-테스트베드 활용을 확대한다. 협업 성과가 우수한 기업은 공공조달 진출까지 연계하고, 비수도권에 기후테크 팁스타운을 새로 지정하는 방안도 검토한다.

공공기관의 녹색제품 구매를 늘리기 위해 경영평가상 구매실적 배점 비중을 확대한다. R&D를 수행한 중소기업·스타트업 제품의 실증과 시범구매를 지원하는 '정부 첫구매'도 2027년부터 기후테크 분야 등으로 확대할 계획이다.

규제 개선은 별도 육성법 제정과 함께 추진한다. 실증특례·신속확인·임시허가 등을 담은 기후테크 규제샌드박스를 신설하고, 탄소포집·활용(CCU) 기술·제품 인증제 마련과 순환경제 규제특례구역 신설 등 분야별 제도 개선도 추진한다.

이소영 중기부 장관은 "기후테크는 탄소중립 대응을 넘어 새로운 시장과 투자, 일자리와 수출을 창출할 수 있는 미래 성장산업임에도 성장 생태계는 아직 충분치 않다"며 "유망 기후테크 기업이 시장에 안착하고, 글로벌 유니콘 기업으로 성장할 수 있도록 성장사다리를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

정부세종청사 중소벤처기업부 전경 [자료=중소벤처기업부]

jongwon3454@newspim.com