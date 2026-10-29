K-콘텐츠 육성 예산 1.5조원으로 확대…정책금융 2.2조원 공급

AI 핵심 요약beta
- 정부는 29일 내년도 K-콘텐츠 육성 예산을 1조5000억원으로 편성했다
- 콘텐츠 정책금융 공급 규모를 2조2000억원으로 확대했다
- 대작 IP·AI 콘텐츠 전략펀드 출자액을 1300억원으로 늘렸다
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대작 IP·AI 전략펀드 출자 1300억원
업계, 청년·중소기업 소액·다수 지원 건의
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 정부가 내년도 K-콘텐츠산업 육성 예산을 올해보다 24% 늘린 1조5000억원으로 편성했다. 콘텐츠 정책금융 공급 규모는 2조2000억원으로 확대하고, 대작 지식재산(IP)과 인공지능(AI) 콘텐츠에 투자하는 전략펀드 출자액도 두 배로 늘린다.
기획예산처는 박홍근 장관이 29일 서울 마포구 CJ 4DPLEX의 AI 영상콘텐츠 제작 현장을 방문하고 업계 관계자들과 간담회를 개최했다고 밝혔다.
간담회에는 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원, 영화·애니메이션·웹툰·게임·방송영상 분야 기업과 시각효과(VFX)·AI 기술 기업 관계자들이 참석했다.
정부가 마련한 내년도 예산안에는 K-콘텐츠산업 육성을 위해 1조5000억원을 반영했다. 올해 1조2000억원보다 24% 늘어난 규모로 콘텐츠 기업 성장과 정책금융, 기획부터 해외 진출까지 단계별 지원, 인력양성 등에 투입한다.
콘텐츠 정책금융 예산은 올해 4688억원에서 내년 6668억원으로 42% 확대한다. 이를 바탕으로 정책금융 공급 규모를 1조5000억원에서 2조2000억원으로 49% 늘릴 계획이다.
대작 IP·AI 콘텐츠에 투자하는 전략펀드 출자액은 650억원에서 1300억원으로 확대한다. 민간운용사 주도로 유망 콘텐츠 IP 기업의 사업화 등을 성장 단계별로 지원하는 신규 사업에도 100억원을 편성했다.
이날 현장에서는 AI 도입에 따른 제작비와 제작기간 단축 사례도 소개됐다.
CJ 4DPLEX는 지난해 문체부 'AI 혁신 선도 프로젝트' 지원사업에 선정돼 'AI-VFX 제작 통합 플랫폼'을 구축했다고 설명했다. 회사 측에 따르면 플랫폼 활용으로 제작비용은 약 20%, 제작기간은 약 30% 줄었다.
이어진 간담회에서 업계는 개인 창작자와 청년·중소기업이 활발히 도전할 수 있도록 소액·다수 지원 방식의 예산이 필요하다고 건의했다. 콘텐츠 기업과 AI 기술기업의 공동제작 지원, 시범제작부터 본편 제작·유통까지 단계별 지원 확대도 요청했다.
기획처는 현장 의견을 토대로 관계부처와 K-콘텐츠산업 경쟁력 강화 방안을 논의할 계획이다.
박홍근 기획처 장관은 "AI 기술의 급속한 발전은 콘텐츠산업의 제작 방식과 경쟁 구도를 근본적으로 바꾸고 있다"며 "정부도 이러한 변화에 대응해 콘텐츠 기획·제작·사업화·글로벌 진출 등 콘텐츠 생애주기별 맞춤형 지원과 함께 콘텐츠 인력양성 등 지원을 강화했다"고 말했다.
이어 "정부의 재정지원이 현장의 실질적인 변화와 성과로 이어지는 것이 중요하다"며 "앞으로는 개별 콘텐츠 제작 지원뿐 아니라 더 많은 창작자와 기업이 AI 기술과 제작 인프라를 활용할 수 있는 기반을 마련하고, 콘텐츠 부문 종사자들의 직무전환과 재교육에도 힘쓰겠다"고 강조했다.
rang@newspim.com