[컨콜] 현대차, 4조원 자사주 매입 계획 재검토…"관세 부담에 고심"

AI 핵심 요약beta
- 현대차는 29일 4조원 자사주 매입 이행 방안을 재검토했다
- 관세 부담으로 지난해 약 4조원 비용이 발생했다고 밝혔다
- 3분기 배당금은 전년과 같은 주당 2500원으로 결정했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차가 2024년 발표한 4조원 규모의 자사주 매입 계획에 대해 달라진 경영환경을 고려해 이행 방안을 검토하고 있다고 밝혔다.
현대차는 29일 열린 3분기 경영실적 컨퍼런스콜에서 기존 자사주 매입 계획의 이행 가능성을 묻는 질문에 "2024년 이후 경영환경이 굉장히 많이 변했다"며 이같이 설명했다.
현대차는 "예측하지 못했던 관세가 부과됐고 지난해에만 약 4조원의 관세 영향이 있었다"며 "올해도 비슷한 수준의 부담이 예상된다"고 밝혔다.
이어 "현재 상황에서는 달라진 경영환경 등을 고려해 어떤 것이 최선의 방법인지를 고민하고 있다"며 검토가 마무리되는 대로 관련 내용을 설명하겠다는 취지로 답변했다.
앞서 현대차는 2024년 주주환원 정책의 일환으로 4조원 규모의 자사주 매입·소각 계획을 발표했다. 그러나 미국 관세 등으로 수익성 부담이 확대되면서 기존 계획의 이행 방식과 일정에도 변화 가능성이 제기되고 있다.
한편 현대차는 올해 3분기 배당금을 전년과 동일한 주당 2500원으로 결정했다. 배당 기준일은 11월 30일이며 지급일은 12월 30일이다.