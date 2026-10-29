신한은행, 롯데그룹과 주거안정·부동산 개발 협력

AI 핵심 요약beta
- 신한은행과 롯데그룹이 29일 주거안정·미래성장 업무협약을 체결했다
- 양사는 주택공급 사업 공동투자와 참여 방안을 검토하기로 했다
- 부동산 개발 신규사업 발굴과 PFV·리츠 공동투자를 추진하기로 했다
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신규 개발사업 발굴·보유 부동산 활용 방안 모색
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한은행과 롯데그룹이 금융·부동산 역량을 결합해 주거안정 사업과 부동산 개발 분야 협력을 확대한다.
신한은행은 29일 서울 송파구 롯데월드타워에서 롯데지주와 '주거안정 및 미래성장을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 정상혁 신한은행장과 고정욱 롯데지주 대표이사 등 양사 주요 관계자들이 참석했다.
이번 협약은 신한은행의 금융 전문성과 롯데그룹의 부동산 사업 역량 및 네트워크를 연계해 주거안정 사업을 지원하고 부동산 분야의 협력 기회를 넓히기 위해 마련됐다.
양사는 주택공급 등 주거안정을 위한 사업에 공동으로 투자하거나 참여하는 방안을 검토하기로 했다. 각사의 전문성과 사업 기반을 활용해 정부의 주거안정 정책 방향에 부응한다는 계획이다.
부동산 개발 분야에서는 양사의 네트워크를 활용해 신규 사업을 발굴하고, 사업 특성에 따라 프로젝트금융투자회사(PFV)와 프로젝트리츠 등 다양한 사업구조를 통한 공동 투자와 참여 방안을 모색한다.
보유 부동산의 개발 관련 자문과 공동 투자에도 협력한다. 양사는 상시 업무협의를 통해 주요 과제의 진행 상황을 공유하고 사업별 실행 방안을 구체화할 예정이다.
정상혁 신한은행장은 "이번 협약을 통해 양사가 쌓아온 전문성과 역량을 결합해 부동산 개발·투자 분야에서 새로운 성장 기회를 함께 만들어가겠다"며 "국민 주거안정이라는 가치를 실현하고 부동산 시장의 건전한 발전과 우리 경제 활력을 높이는 데 적극 기여하겠다"고 말했다.
peterbreak22@newspim.com