신원, 통합 ERP '스피어' 구축…AX 속도

AI 핵심 요약beta
- 신원은 29일 차세대 통합 ERP 스피어를 구축했다
- 스피어는 수주부터 생산·물류·정산까지 통합 관리한다
- 신원은 AI 기반 공급망 가시성과 제조 경쟁력을 강화한다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 글로벌 패션·섬유 수출기업 신원이 차세대 통합 ERP(전사적자원관리) 시스템 '스피어(SPHERE)'를 구축하고 AX(AI 전환)에 속도를 낸다.
스피어는 SAP S/4HANA를 중심으로 PLM(제품수명주기관리), SRM(공급업체관계관리), MES(생산관리시스템) 등을 연결해 수주부터 생산, 물류, 정산까지 의류 제조 전 과정을 하나의 데이터 흐름으로 묶었다. 신원 본사와 해외 생산법인이 같은 프로세스와 데이터 기준을 쓸 수 있게 됐고, SAP Analytics Cloud(SAC)로 법인, 바이어, 제품별 수익성 분석도 가능해졌다.
박정주 신원 대표는 "스피어는 단순한 ERP 시스템 구축을 넘어 업무와 데이터를 하나의 기준으로 연결하고, 이를 AI와 결합할 수 있는 기반을 마련했다는 데 의미가 있다"며 "글로벌 공급망의 가시성과 운영 효율성을 높이고, 데이터 기반의 제조 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com