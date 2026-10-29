IBK기업은행, 퇴직연금 자동매수 서비스 출시…월 1만원부터 투자

AI 핵심 요약beta
- IBK기업은행이 29일 퇴직연금 자동매수 서비스를 출시한다고 밝혔다
- 월 1만원부터 펀드와 ETF를 매일·매주·매월 자동매수할 수 있다
- 모바일 연금 서비스를 개편하고 내년 상반기 ETF 당일매매도 검토한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
연금 관리 기능도 개편
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = IBK기업은행이 퇴직연금에 소액을 정기적으로 투자할 수 있는 자동매수 서비스를 선보인다.
IBK기업은행은 오는 30일 퇴직연금 고객이 월 1만원부터 투자할 수 있는 '퇴직연금 자동모으기' 서비스를 출시한다고 29일 밝혔다.
이 서비스는 고객이 i-ONE Bank 개인 앱에서 퇴직연금 계좌의 현금성자산을 활용해 펀드와 상장지수펀드(ETF) 등 원하는 상품과 매수 주기, 금액을 설정하면 자동으로 매수하는 방식이다.
매수 주기는 은행권 최초로 매일·매주·매월 중 선택할 수 있으며, 남아 있는 현금성자산도 다른 상품에 투자할 수 있다.
기업은행은 퇴직연금 운용 편의성을 높이기 위해 모바일 앱의 '연금Easy' 서비스도 개편했다. 'MY연금' 화면을 전면 개편하고 현금성자산 매수·매도 간편 거래와 상품 비교·검색 기능을 강화해 상품 탐색부터 거래까지 절차를 간소화했다.
내년 상반기 중에는 퇴직연금 ETF 당일매매 시스템 도입도 검토하고 있다. 시스템이 도입되면 보유 ETF를 매도한 당일 다른 ETF를 매수할 수 있어 상품 교체와 포트폴리오 조정이 한층 편리해질 전망이다.
peterbreak22@newspim.com