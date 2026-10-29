'손흥민 주장 유지·96라인 재발탁' 모레노 감독 "선수들 모두 만나 대화 나눴다"

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 로베르트 모레노 한국 축구대표팀 임시 감독이 최근 불거진 선수단 내 불화설과 국가대표 은퇴 소동에도 기존 주장 체제를 유지하고 핵심 선수들을 모두 재발탁했다. 손흥민(LAFC)에게 계속 주장 완장을 맡기고 김민재(뮌헨), 황인범(포르투), 황희찬(샬케04)을 다시 불러들인 그는 "팀이 그 어떤 선수보다 우선한다"며 대표팀 운영 원칙을 강조했다.

모레노 감독은 29일 충남 천안 코리아풋볼파크에서 열린 11월 A매치 소집 명단 발표 기자회견에서 최근 대표팀을 둘러싼 논란에 대한 입장을 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 로베르트 모레노 임시 감독. [사진=KFA] 2026.10.09 psoq1337@newspim.com

한국은 다음 달 13일 사우디아라비아, 17일 카타르와 카타르 도하에서 원정 평가전 2연전을 치른다. 이번 소집에서 가장 주목받은 부분은 주장 손흥민의 지위와 이른바 '96라인'으로 불리는 김민재, 황인범, 황희찬의 발탁 여부였다.

지난 9~10월 A매치 마지막 경기였던 우즈베키스탄전 이후 김민재와 황인범, 황희찬의 국가대표 은퇴설이 불거졌다. 여기에 세 선수가 손흥민의 리더십에 불만을 품었다는 의혹까지 제기되면서 대표팀 내부 갈등설이 확산됐다.

특히 9년째 주장 완장을 차고 있는 손흥민의 리더십까지 도마 위에 오르면서 대표팀 주장 교체 가능성에도 관심이 쏠렸다. 하지만 모레노 감독은 손흥민의 주장직을 유지하는 동시에 논란의 중심에 섰던 세 선수도 모두 발탁했다.

모레노 감독은 기자회견에서 그동안 선수들과 충분한 대화를 나눴다고 설명했다. 그는 "최근 몇 주 동안 대표팀을 응원해 주시는 팬들에게 쉽지 않은 시간이었다는 것을 알고 있다"라며 "그동안 내가 가장 많이 한 일은 대화였다. 선수들과 주장, 축구협회 관계자 등 모두와 소통했다"라고 밝혔다.

이어 "소통은 팀을 운영하는 데 가장 중요한 요소다. 우리가 어떻게 일하고 팀이 운영되는지 팬들도 이해할 수 있어야 한다"라고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 손흥민. [사진=로이터] 2026.10.22 psoq1337@newspim.com

다만 손흥민과 다른 선수들 사이에 어떤 대화가 오갔는지에 대해서는 공개하지 않았다. 모레노 감독은 "내가 절대 넘지 않는 선은 비밀 유지와 팀에 대한 존중"이라며 "팀 운영 철학과 원칙은 말씀드릴 수 있지만, 당사자 간 신뢰 속에서 사적으로 오간 대화는 공개하지 않겠다"라고 선을 그었다.

그러면서 "선수들도 나와 함께라면 사생활이 보호받는다는 사실을 알고 있다. 모든 대화는 당사자가 있는 자리에서 나눈다. 그래야 팀 안에 신뢰가 쌓인다"라고 덧붙였다.

대표팀을 둘러싼 논란에 감정적으로 대응하지 않겠다는 뜻도 분명히 했다. 그는 "나는 모든 사람의 이야기를 듣고 정보를 판단한다. 직접 보고 들은 것을 바탕으로 책임감을 갖고 차분하게 결정한다"라며 "내 결정은 한순간의 감정에서 나오지 않는다. 누가 어떤 행동을 했다고 해서 일시적인 반응으로 결정하지 않는다"라고 설명했다.

이어 "이 직책의 책임은 대표팀 전체의 이익을 생각하는 것이다. 누구의 편도 들지 않고 모두를 공정하게 대하는 것이 중요하다"라고 말했다.

모레노 감독은 부임 당시부터 강조했던 대표팀 운영의 네 가지 원칙도 다시 한번 언급했다. 그는 "함께 사용하는 공간과 시간에 대한 존중, 내부에서 일어난 일은 내부에서 해결하는 것, 모든 문제는 뒤에서가 아니라 앞에서 얼굴을 맞대고 해결하는 것, 그리고 팀이 그 어떤 선수보다 우선한다는 것이 우리의 원칙"이라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 황인범. [사진=KFA] 2026.09.30 psoq1337@newspim.com

이어 "원칙은 하루아침에 자신의 것이 되지 않는다. 설명하고 적용하고 완전히 자신의 것이 될 때까지 반복해야 한다"라고 강조했다.

손흥민을 주장으로 유지하고 김민재, 황인범, 황희찬을 재발탁한 판단 역시 이러한 원칙에 따른 결정이라는 설명이다. 모레노 감독은 "명단의 기준은 오늘도, 미래에도 경기력에 기반을 둘 것이다. 선수의 컨디션과 소속팀 출전 시간, 각 선수가 대표팀에 무엇을 더해줄 수 있는지를 고려했다"라고 말했다.

이어 "이번에 뽑힌 선수들은 모두 대표팀과 나라를 위해 모든 것을 바치고자 하는 선수들"이라며 "이는 재능보다 우선하는 조건이다. 그 점을 확신하지 못했다면 소집하지 않았을 것"이라고 강조했다.

우즈베키스탄전 이후 불거진 문제에 대해서도 내부적으로 대화를 진행했다고 밝혔다. 그는 "경기 후 나온 이야기들은 내부에서 얼굴을 맞대고 나눴다. 축구협회와 나 역시 선수단과 대화했다"라며 "결국 모두가 원하는 것은 대표팀이 경쟁력을 갖추고 가능한 한 많은 경기에서 승리하는 것"이라고 설명했다.

끝으로 "대표팀의 문은 경기장에서 자격을 증명하는 누구에게나 열려 있다"라며 "선수들에게도 통제할 수 있는 것에 집중하라고 말한다. 경기장 밖에서 일어난 어떤 일도 경기장 안에서 핑계가 돼서는 안 된다"라고 강조했다.

손흥민을 중심으로 한 기존 주장 체제를 유지하면서 '96라인'까지 다시 불러들인 모레노 감독은 이제 경기장에서 자신의 선택을 증명해야 한다. 11월 중동 원정 2연전은 논란을 겪은 대표팀이 다시 하나로 뭉칠 수 있을지 확인하는 무대가 될 전망이다.

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